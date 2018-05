Col motorino contro lo scuolabus | due indagati per la morte di Beatrice

Sbanda Col motorino e finisce contro un muro mentre torna a casa - Mattia muore a 15 anni : L'adolescente stava tornando a casa con gli amici in sella alla sua moto quando ha Sbandato finendo contro un muro di cemento. Inutile il trasporto in ospedale dove è morto poco dopo.Continua a leggere

Roma - ragazza finisce sotto il bus Col motorino : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Incidente stamattina intorno alle 9.40 tra un autobus e un motorino in piazza Santa Maria della Pietà, a Roma. Una ragazza di 25 anni, che era a bordo di uno scarabeo, è rimasta incastrata sotto il mezzo. Soccorsa dai vigili del fuoco, la giovane è stata liberata e consegnata ai medici del 118 che l’hanno trasportata all’Ospedale San Filippo, in codice giallo. Il bus coinvolto nell’incidente è ...

Roma - sparatoria in via Ozanam : carabiniere spara e Colpisce due donne in motorino : sparatoria in via Federico Ozanam, a Monteverde. Nel quadro di un'operazione di polizia giudiziaria una pattuglia dei carabinieri ha tentato di fermare una macchina, che però non si è arrestata all'...

