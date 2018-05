Classifica Giro d’Italia 2018 La maglia rosa e le altre graduatorie oggi 5^ tappa

Giro d’Italia 2018 - quinta tappa Agrigento-Santa Ninfa : altro finale da classica. Uomini di Classifica all’erta : Seconda tappa siciliana per il Giro d’Italia 2018: tempo di quinta frazione per la Corsa Rosa che riparte con l’Agrigento-Santa Ninfa, di 153 chilometri. Altimetria molto simile a quella vista nella giornata di ieri con l’arrivo in quel di CaltaGirone: non ci sarà un metro di pianura, neanche un attimo per respirare. Annunciati protagonisti ancora una volta gli Uomini di classifica. Percorso I primi 60 chilometri non concedono ...

Giro d’Italia 2018 - risultato e Classifica generale dopo la quarta tappa. Dennis al comando - Dumoulin guadagna su Aru e Froome : Prima tappa nel Bel Paese al Giro d’Italia 2018: ci si sposta da Israele alla Sicilia, con il complicato arrivo sullo strappo di CaltaGirone in una tappa di 202 chilometri partita da Catania. A trionfare è uno spettacolare Tim Wellens che batte il canadese Michael Woods e l’azzurro Enrico Battaglin. Si muove la classifica generale: qualche secondo di distacco di troppo per Fabio Aru e Chris Froome, mentre resta in Maglia Rosa Rohan ...

Classifica Giro d’Italia 2018 : Rohan Dennis resta in Maglia Rosa - perdono Aru e Froome : Quarta tappa per il Giro d’Italia 2018: si torna finalmente nel Bel Paese, in terra siciliana. Frazione molto insidiosa che ha visto trionfare Tim Wellens in quel di CaltaGirone: già qualche distacco tra i migliori in Classifica generale, con Rohan Dennis che continua a vestire il simbolo del primato. Andiamo a scoprire la nuova graduatoria aggiornata. Classifica generale Giro d’Italia 2018 1 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team ...

Giro d’Italia 2018 - le insidie delle tappe in Sicilia. Tra Caltagirone ed Etna - la Classifica può scoppiare : Dopo le prime tre tappe in Israele il Giro d’Italia 2018 inizia il suo attraversamento del Bel Paese e lo fa partendo dalla Sicilia, che ospiterà tre frazioni ricche di insidie. Le prime due hanno infatti tre stellette di difficoltà e pur non presentando salite particolarmente impegnative, sono caratterizzate da continui saliscendi e strappi duri. L’ultima vedrà invece il primo arrivo in salita di questa edizione, con i corridori che ...

