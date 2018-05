ilfattoquotidiano

: 50 anni di libertà, 50 anni di creatività. ???? Auguri a Citroën Méhari, l’icona di una generazione da celebrare con… - citroenitalia : 50 anni di libertà, 50 anni di creatività. ???? Auguri a Citroën Méhari, l’icona di una generazione da celebrare con… - TutteLeNotizie : Citroen Mehari, i cinquant’anni si festeggiano con una art car – FOTO - Cascavel47 : Citroen Mehari, i cinquant’anni si festeggiano con una art car – FOTO -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Cinquant’anni fa debuttava la. Quella che, per dirla come Arnaud Belloni, Direttore Marketing e Comunicazione del marchio Citroën, “rappresentava la cultura pop in stile francese”. Per festeggiare il mezzo secolo di vita della sua vettura più anticonformista, e i due anni dall’arrivo della sua versione moderna e a emissioni zero E-, la casa francese ha affidato allo stilista Jean-Charles de Castelbajac il compito di creare un oggetto che incarnasse i valori di libertà e creatività dell’auto. E così, seguendo il motto di “vietato vietare”, il risultato è quello che vedete nella gallery qui sopra: un’esemplare unico di Art Car, ridefinita con un gioco di parole, colori ed effetti visivi. Buon compleanno L'articolo, i cinquant’anni sicon una art car –proviene da Il ...