Citroën MEHARI | 50 anni con una Art Car unica

Citroen Mehari - i cinquant’anni si festeggiano con una art car – FOTO : Cinquant’anni fa debuttava la Citroen Mehari. Quella che, per dirla come Arnaud Belloni, Direttore Marketing e Comunicazione del marchio Citroën, “rappresentava la cultura pop in stile francese”. Per festeggiare il mezzo secolo di vita della sua vettura più anticonformista, e i due anni dall’arrivo della sua versione moderna e a emissioni zero E-Mehari, la casa francese ha affidato allo stilista Jean-Charles de ...