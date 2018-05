Cielo sereno e poco nuvoloso | scoperto un pianeta “salato” e senza nubi

L'Abruzzo sotto il gelo - Cielo sereno ma nella notte raggiunti i -29 gradi : L'Aquila - cielo sereno ma gelo ovunque, come ampiamente previsto nei giorni scorsi, su tutto l'Abruzzo: la temperatura più bassa registrata nella notte è di 29 gradi sotto lo zero a Marsia, località turistica del Comune di Tagliacozzo, e sull'Altopiano delle Cinquemiglia; -27,1 la minima a Campo Felice, mentre all'Aquila sono stati raggiunti i 14,6 gradi sotto lo zero. I dati sono stati rilevati dalle 120 ...