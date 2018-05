Ciclismo | quando torna in gara Vincenzo Nibali? Il programma dello Squalo verso Tour de

oasport

(Di mercoledì 9 maggio 2018)è indubbiamente il grande assente del Giro d’Italia 2018 che in questi giorni sta attraversando la sua Sicilia. Loha dovuto rinunciare a malincuore alla partecipazione alla Corsa Rosa per potersi concentrare sulde France e soprattutto sul Mondiale: il messinese punta dritto alla conquista della seconda Grand Boucle della sua gloriosa carriera e vuole soprattutto indossare l’ambita maglia iridata, la ciliegina sulla torta di un palmares da sogno. Il 33enne, dopo aver vinto la Milano-Sanremo e non essere riuscito a dire la sua alla Liegi, si è concesso un meritato periodo di riposo e ha da poco ripreso gli allenamenti proprio per farsi trovare pronto a luglio: Enzo ha iniziato a scaldare la gamba in Svizzera dove è solito pedalare e nei prossimi giorni dovrebbe trasferirsi a Teide (a Tenerife, nelle Canarie) per un periodo di preparazione in ...