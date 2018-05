Ciclismo : grave incidente nell'agrigentino - modificato percorso Giro d'Italia : Palermo, 9 mag. , AdnKronos, Un grave incidente avvenuto oggi nell'agrigentino ha costretto gli organizzatori del Giro d'Italia a modificare il percorso della gara ciclistica della Agrigento-Santa ...

Ciclismo : grave incidente nell’agrigentino - modificato percorso Giro d’Italia : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) – Un grave incidente avvenuto oggi nell’agrigentino ha costretto gli organizzatori del Giro d’Italia a modificare il percorso della gara ciclistica della Agrigento-Santa Ninfa. Nello scontro tra una moto e una Fiat Stilo è rimasto ferito il motociclista. L'articolo Ciclismo: grave incidente nell’agrigentino, modificato percorso Giro d’Italia sembra essere il primo su Meteo Web.

Brutta caduta per Cezary Grodzicki al Toscana Terra di Ciclismo. È in coma farmacologico : situazione grave ma sotto controllo : La seconda tappa del Toscana Terra di Ciclismo è stata scossa dalla Brutta caduta che ha coinvolto Cezary Grodzicki. Il giovane classe 1996 (sesto nella prima tappa di ieri) è stato vittima di un incidente mentre stava percorrendo una discesa. Subito dopo un tratto di sTerrato nei pressi di Montalcino (Siena), l’italo-polacco si stava alimentando quando è stato sorpreso da una buca cadendo malamente. Nell’impatto il ciclista del Team ...

Ciclismo - arriva il misuratore di potenza più preciso e dal costo più basso Video : Tra i corridori del Ciclismo professionistico [Video] e i cicloamatori il #misuratore di potenza è uno degli strumenti che hanno avuto maggior successo negli ultimi anni. Si tratta di un accessorio utile per ottimizzare gli allenamenti e la preparazione, in grado di fornire istantaneamente i dati sulla potenza erogata. Il misuratore di potenza ha però trovato un freno ad una diffusione capillare tra i cicloamatori, e cioè il prezzo decisamente ...

Ciclismo - Nibali : ‘In certi momenti serve l’onestà di fare un passo indietro’ Video : La prima parte di stagione di #vincenzo Nibali non si è conclusa come tutti i tifosi italiani sognavano. Il fuoriclasse del Team Bahrain era tra i grandi favoriti della Liegi Bastogne Liegi [Video], che però non l’ha visto tra i protagonisti. Appena la corsa si è accesa sulla Roche aux Facons il vincitore della Sanremo è uscito dalle prime posizioni del gruppo ed ha raggiunto il traguardo con oltre tre minuti di ritardo. La squadra è però stata ...

Ciclismo - Valverde da record sul pavè della Parigi Roubaix Video : #Alejandro Valverde sta per iniziare un nuovo assalto alle classiche delle Ardenne, dove conta gia' un palmares inimitabile con quattro vittorie alla Liegi Bastogne Liegi e cinque alla Freccia Vallone. Domani il fuoriclasse della Movistar sara' al via dell’Amstel Gold Race, l’unica corsa del trittico che gli manca, ma prima ha voluto effettuare un’importante ricognizione in vista del prossimo Tour de France. Insieme ad alcuni compagni di squadra ...

Crutchlow : 'Doping solo nel Ciclismo? Chi lo pensa è un illuso' Video : Il pilota della MotoGp #Cal Crutchlow ha rilasciato delle dichiarazioni destinate a creare polemiche e dibattiti. Intervistato da 'Crash.net', il motociclista ha affrontato lo spinoso argomento del doping nello sport. Doping, Crutchlow: 'Il sistema non funziona' Senza fare troppi giri di parole, il pilota del team LCR Honda ha dichiarato che non solo nel mondo del ciclismo [Video]è presente l'annoso problema del doping: Quando si pensa al ...