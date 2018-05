Ciclismo | Giro 101 Doppia pedalata amatoriale al mattino da Agrigento a Santa Ninfa

Ciclismo. Giro 101. L'arrivo della 5appa nel pomeriggio a Santa Ninfa. Le iniziative : << Un territorio che , continua Lombardino, sarà sotto i riflettori per un evento sportivo che farà da volano per l'economia perché ospiteremo migliaia di persone che conosceranno la nostra cittadina,...

Ciclismo : Pappalardo - Sicilia sarà protagonista del Giro d'Italia : Parteciperanno l'assessore allo Sport della Regione Siciliana Sandro Pappalardo, l'assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone, il coordinatore delle tappe isolane Anthony ...

Ciclismo : Pappalardo - Sicilia sarà protagonista del Giro d’Italia : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) – Si terrà oggi pomeriggio, alle 15,30, alle Ciminiere di Catania la conferenza stampa di presentazione delle 3 tappe Siciliane del Giro d’Italia 2018. Parteciperanno l’assessore allo Sport della Regione Siciliana Sandro Pappalardo, l’assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone, il coordinatore delle tappe isolane Anthony Barbagallo nonché Mauro Vegni, direttore del ...

Ciclismo - il Giro riparte da Dumoulin : crono e rosa. Male Froome e Aru : Il Giro riparte da Tom Dumoulin. L'olandese volante non concede soluzione di continuità alla lunga linea rosa disegnata nella crono finale della scorsa edizione. Da Milano a Gerusalemme, il leader è ...

Ciclismo : Il Giro d'Italia torna in Valle d'Aosta : Ieri, il Governo regionale ha approvato la sottoscrizione della convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e la Società RCS Sport S.p.a. relativa all'organizzazione dell'arrivo della 20° tappa ...

GIRO D'ITALIA 2018 - Ciclismo / Gran finale a Roma - ritorno nella Capitale dopo 9 anni : GIRO D'ITALIA 2018, CICLISMO: si parte dall'Israele, ecco le 21 tappe in programma. L'inizio è previsto per il prossimo 4 maggio e si andrà avanti fino al 27 dello stesso mese.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 00:45:00 GMT)

Ciclismo - Giro d Italia - Froome 'Voglio vincere - fastidiose accuse di doping'. Dumoulin 'Non si presenti - non fa bene a questo sport' : GERUSALEMME - Si presenta al Giro d'Italia otto anni dopo la sua ultima opaca apparizione , ma Chris Froome è il principale favorito della 101esima edizione, che scatterà venerdì da Gerusalemme. E ...

Ciclismo - il Giro ritrova Froome dopo 8 anni. L'Italia punta su Aru : E' una cosa che suscita molto piacere, ciclisti provenienti da 45 Paesi attraverseranno la terra d'Israele, ne vedranno i panorami e accresceranno così nel mondo l'attenzione positiva verso lo Stato ...

Ciclismo - Giro d'Italia : sfida Froome-Aru - svelate Uae Emirates e Team Sky : Chris Froome contro Fabio Aru al Giro d'Italia non s'è mai visto. Alla Vuelta e al Tour de France sì, invece. Ed è stato spettacolo puro in salita. Nel 2014, in Spagna, Fabio vinse a San Miguel de ...

Ciclismo - Giro di Romandia : perla di De Gendt. Il belga trionfa dopo 167 chilometri di fuga : ROMA - Thomas De Gendt porta a termine quella che è ormai la sua specialità, una fuga da lontano, per imporsi nella seconda tappa del Giro di Romania. Il belga trionfa a Yverdon les Bains, in una ...

Ciclismo - a Gerusalemme tutto pronto per il Giro : anche Netanyahu in sella : Il premier israeliano in bicicletta percorre le strade della Città Santa da cui prenderà il via la corsa il 4 maggio

Ciclismo - La Trek Segafredo perde pezzi : dopo Felline anche Brandle salterà il Giro d'Italia : La Trek Segafredo dovrà rinunciare alle abilità di Matthias Brandle: il ciclista salterà il Giro d'Italia per una frattura alla clavicola La Trek Segafredo dopo Fabio Felline perde anche Matthias ...

Ciclismo - Giro di Romandia : il prologo a Matthews - Rosa è ottavo a 6/100 : L'australiano Michael Matthews ha vinto la prima tappa della 72 a edizione del Giro di Romandia, un prologo di 4.02 km per le strade di Friburgo in Svizzera. Con il tempo di 5 minuti e 33 secondi, il ...