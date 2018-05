Cia | Passo indietro sui tagli ai fondi Pac

Lega in pressing sul Cav per l'esecutivo col M5s : "FacCia un passo di lato" : ... prova allora a proporre una sorta di simmetria del passo indietro: 'A Di Maio e Berlusconi chiediamo: fate un passo laterale, andiamo da Mattarella tutti insieme e troviamo una soluzione politica'. ...

Agricoltura : Cia a Ue - fare passo indietro sui tagli proposti ai fondi Pac (2) : (AdnKronos) – Più in dettaglio, secondo Scanavino, “nella redistribuzione delle risorse tra gli Stati membri, bisognerà tener conto di altri criteri diversi dalla superficie e resta fondamentale il mantenimento delle misure settoriali. Gli agricoltori -spiega- devono poter usufruire di strumenti utili in risposta alle crisi di mercato. La sostenibilità e l’innovazione dovranno essere i pilastri centrali della futura politica ...

Agricoltura : Cia a Ue - fare passo indietro sui tagli proposti ai fondi Pac : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – fare un passo indietro sui tagli proposti ai fondi Pac. Perché la riduzione del 5% al budget agricolo annunciata dalla Commissione Ue sul prossimo quadro finanziario pluriennale dell’Ue minaccia non solo la sopravvivenza degli agricoltori e delle aree rurali, ma anche il raggiungimento degli obiettivi ambientali e sociali dell’Unione. Questo il passaggio chiave al centro dell’incontro tra il ...

"È spacCiato" : genitori autorizzano espianto degli organi - 13enne si sveglia a un passo dalla morte : Sembrava spacciato Trenton McKinley, un 13enne dell'Alabama (Usa) rimasto vittima di un grave trauma cerebrale e ormai ritenuto senza speranza dai medici. Il suo era un caso disperato, tanto che i genitori - su consiglio dei...

Mattarella - 'governo neutrale' : no da Di Maio e Salvini/ Ma la Lega insiste : 'Berlusconi facCia Passo di lato' : Mattarella, 'governo neutrale': no da Lega e M5s: il Presidente della Repubblica richiama i partiti alla responsabilità. Salvini intanto si sfoga priv

Governo - Di Maio : “Ritorno al voto è colpa di Salvini”. Lega : “Berlusconi facCia Passo indietro e al Colle per soluzione” : Un Governo “di servizio” come quello che si prepara a nominare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “significherebbe portare al Governo persone che non hanno una connessione con la popolazione e rischierebbero solo di far quadrare i conti con un effetto simile a quello del Governo Monti“. Lo dice il capo politico del M5s Luigi Di Maio che a Non Stop News su Rtl 102.5, racconta di essere “sempre stato ...

Di Maio : 'Faccio un passo indietro - ma anche Berlusconi si facCia da parte' : 'Se il problema sono io, sono pronto a fare un passo indietro e a scegliere un premier terzo con il leader della Lega Matteo Salvini . Ma non siamo disponibili a entrare in un governo con Silvio ...

Di Maio riapre a Salvini : “FacCiamo un passo indietro per il bene degli italiani” : Il leader del Movimento 5 Stelle è intervenuto nella trasmissione "1/2 ora in più" di Lucia Annunziata aprendo alla Lega Nord: "Scegliamo insieme un premier terzo per il bene degli italiani ad alcune condizioni. Non siamo disponibili ad un governo tecnico".Continua a leggere

Lazio-Atalanta 0-0 La Diretta Inzaghi a cacCia del sorpasso sulla Roma : E' una sfida di importanza fondamentale quella che si gioca all'Olimpico oggi pomeriggio tra Lazio ed Atalanta; i padroni di casa vengono dalla vittoria di Torino sul campo dei granata, e...

Anagrafe dei senza dimora - Coalizione SoCiale vince battaglia : "Primo passo verso gli invisibili" : L'Aquila - Il Comune dell'Aquila ha finalmente definito la possibilità di iscrizione all'Anagrafe per le persone senza dimora. E' un'altra vittoria della Coalizione Sociale, che dimostra per l'ennesima volta in meno di un anno come un'opposizione forte, ma costruttiva, possa portare dei frutti e migliorare la vita della comunità aquilana. In seguito all'iniziativa della Coalizione Sociale - prima ...

Direzione Pd : “FiduCia a Martina - voto unanime”/ "No a M5s" - ma Rosato apre "se Di Maio fa un passo indietro" : Direzione Nazionale del Pd: Renzi batte le minoranze, diretta live e ultime notizie. Unità attorno al segretario Martina, mandato di fiducia fino all'Assemblea (e non al Congresso)(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 22:21:00 GMT)

Ue : Ciambetti (Veneto) - taglio 5% fondi a Regioni passo falso di Junker : Venezia, 2 mag. (AdnKronos) - “Bisogna leggere nel dettaglio le proposte di bilancio della Commissione Europea: da quanto si è appreso il taglio del 5 per cento ai fondi per le politiche di coesione come per la Pac è indubbiamente un capitolo negativo, che non trova adeguata compensazione in altri c