Ci sono accuse molto gravi contro Tidal

Bidella di Cagliari si suicida - dopo le accuse di pedofilia e lascia un biglietto : "sono innocente" : Non ha retto ad un'accusa così infamante, arrivata al termine di 40 anni di carriera di lavoro tra i bambini delle scuole materne di un centro del Cagliaritano.Una Bidella di 64 anni, da due in pensione, come riporta oggi il quotidiano L'Unione Sarda, si è tolta la vita nella sua abitazione dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini che la Procura di Cagliari aveva aperto due anni fa.dopo la denuncia per abusi ...

Altri 5 importanti dirigenti di Nike si sono dimessi per accuse di comportamenti inopportuni e sessismo : In tutto sono 11, tra cui il numero 2 dell'azienda The post Altri 5 importanti dirigenti di Nike si sono dimessi per accuse di comportamenti inopportuni e sessismo appeared first on Il Post.

Il mistero della principessa Latifa : 'Se vedete questo video o sono morta - o sono nei guai' Nel filmato le accuse di violenza al padre emiro : Il mistero della principessa scomparsa . Una giovane principessa araba, figlia del potente emiro di Dubai, sparita nel nulla dopo aver sfidato il suo mondo, denunciando con un video su Youtube il padre di violenze. Si tinge di giallo il caso di Latifa , la trentaduenne giovane emiratina, protagonista di una vera e propria spy-story che sta facendo ...

Vito Gamberale / Le ingiuste accuse di concussione e il racconto della figlia Chiara (Io sono innocente) : Vito Gamberale, le ingiuste accuse di concussione e il racconto della figlia Chiara su Rai Tre. La storia dell'uomo arrestato e infine assolto dopo anni. (Io sono innocente)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:24:00 GMT)

“Non è stato ripreso”. GF - urla choc durante la diretta. Sembrava che tutto fosse andato liscio e invece è arrivata la soffiata del pubblico : quel che è successo durante la terza puntata (e non è stato inquadrato) è gravissimo. Le accuse sono pesanti e già si sente odore di pandemonio… : Grande Fratello 15, le polemiche non finiscono mai. E pensare che il reality è appena iniziato… Non osiamo immaginare cosa succederà nelle prossime settimane. durante la scorsa puntata Baye Dame Dia, il concorrente italo-senegalese, è stato squalificato per aver tenuto un comportamento deplorevole nei confronti di Aida Nizar. Baye è stato accusato di aver bullizzato la spagnola e il pubblico, a gran voce, ha chiesto che, nei suoi ...

Pell rinviato a giudizio - ma gran parte delle accuse sono cadute : Roma. Il rinvio a giudizio del cardinale George Pell, 76enne prefetto della Segreteria per l'Economia da un anno in congedo, era scontato. Almeno da quando la giudice Belinda Wallington, nel corso delle udienze protrattesi per tutto il mese di marzo, aveva detto che in linea di massima è ...

AUSTRALIA - CARDINAL PELL A PROCESSO PER PEDOFILIA/ “sono innocente” : respinte le accuse più gravi : E' stato rinviato a PROCESSO con l'accusa di abuso sessuale il CARDINALe AUSTRALIAno George PELL, già prefetto per l'economia presso la curia romana, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 14:25:00 GMT)

L’ex presidente del Perù Ollanta Humala e la moglie sono stati rilasciati di prigione - dopo nove mesi di detenzione preventiva per accuse di corruzione : Lunedì L’ex presidente del Perù Ollanta Humala e sua moglie Nadine Heredia sono stati rilasciati di prigione, dopo nove mesi di detenzione preventiva per accuse di corruzione. Humala, presidente peruviano dal 2011 al 2016, era stato arrestato insieme a sua The post L’ex presidente del Perù Ollanta Humala e la moglie sono stati rilasciati di prigione, dopo nove mesi di detenzione preventiva per accuse di corruzione appeared first on Il Post.

Alfie Evans - c’è chi punta il dito contro Papa Francesco. Ma le accuse sono false : Alfie Evans è riuscito a far fermare, seppure per alcuni giorni, il mondo. E a far riflettere un’umanità assai diversa e troppo spesso distratta dall’effimero che non si rende conto che la vita corre velocissima, come quella di questo bambino di 23 mesi affetto da una grave quanto ignota patologia neurodegenerativa. Neppure gli appelli e i gesti concreti di Papa Francesco, al quale si era rivolto il papà di Alfie, sono bastati per portare il ...

“Ci sono donne e donnette…”. Amici - è bagarre social. Nel mirino sempre lei - Heather Parisi. Dopo la Ventura - un altro vip scende in campo contro la cantante e non le risparmia accuse pesanti. Un odio davvero sorprendente : Sembra davvero non accennare a placarsi la lite che ha preso piede nel corso delle ultime ore in quel di Amici e che è andata via via allargandosi coinvolgendo sempre più vip, dando così il là all’ennesimo siparietto social del quale, con l’Isola dei Famosi da poco agli archivi e uno scoppiettante Grande Fratello appena iniziato, sentivano veramente il bisogno. Tutto è successo, come probabilmente molti di voi già sapranno, a ...

Due sindaci agli arresti domiciliari : le accuse sono pesanti : Due sindaci ai domiciliari: è un terremoto per il mondo politico locale. Arrestati i sindaci di Foppolo e Valleve L'accusa è associazione a delinquere finalizzata alla truffa...

“sono sempre più uniti”. Lecciso senza dubbi. Accuse e dolori : il triangolo Loredana-Al Bano-Romina ha creato lo scompiglio. Ma adesso viene fuori il particolare scomodo sui due ex (che tutti si aspettavano) : La saga sulla vita familiare di Al Bano non finisce mai. Con Loredana Lecciso è tutto finito e le recenti esternazioni del cantante sulla ex sono state molto pesanti: “Mi ha fatto venire l’infarto”, avrebbe detto della madre dei suoi figli più piccoli. Ma adesso lei, dopo aver pubblicato un post su Instagram, intende replicare e come palcoscenico ha scelto Domenica Live. Nel salotto di Barbara D’Urso la showgirl non si è ...

“Arrestato!”. Guai al Grande Fratello. Le accuse sono gravi e per il concorrente si è messa molto male : “Per lui si sono aperte le porte del carcere” : Dalla casa del Grande Fratello al carcere di Bergamo: questa l’epopea del concorrente del reality che di Guai con la giustizia ne aveva avuto già qualcuno. La scorsa estate, era stato infatti arrestato per aver aggredito prima i propri genitori adottivi, poi i carabinieri che erano intervenuti a riportare la calma dopo che la madre aveva chiamato il 112 per chiedere aiuto. Kiran Maccali il concorrente della 12esima edizione del Gf, ...