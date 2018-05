Chrome OS si prepara a eseguire le app Linux e a supportare i suoi file

Tante novità in Google Chrome 66 mentre App Google prepara le collezioni : mentre Google Traduttore impara nuove lingue indiane e app Google prepara le collezioni , Google Chrome per Android cambia le politiche per la riproduzione automatica dei contenuti e introduce altre novità . L'articolo Tante novità in Google Chrome 66 mentre App Google prepara le collezioni proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome si prepara a cambiare interfaccia per il suo compleanno : Il team di Google Chrome si starebbe prepara ndo ad introdurre un'importante modifica all' interfaccia utente di questo popolare browser. Ecco cosa cambierà L'articolo Google Chrome si prepara a cambiare interfaccia per il suo compleanno proviene da TuttoAndroid.

Chrome OS 67 testa un’area notifiche in stile Android P e si prepara a supportare ARCore : Ci sono importanti novità in vista per Chrome OS: nella versione 67 è in test un'area notifiche in stile Android P; intanto il sistema operativo progettato per i Chromebook si prepara a supportare Google ARCore, per app in realtà aumentata. Il confine tra Android e Chrome OS si va ulteriormente assottigliando. L'articolo Chrome OS 67 testa un’area notifiche in stile Android P e si prepara a supportare ARCore proviene da TuttoAndroid.