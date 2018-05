Chiama l’ospedale | ma viene presa in giro Ne chiama un altro | quello che trovano i

caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 maggio 2018) “Sì, sì, prima o poi, un giorno, lei morirà, come tutti”. Stava male e per questa avevato il pronto intervento, ma Naomi Musenga, una ragazza di 22 anni di Strasburgo, non è stata creduta, anzi sbeffeggiata, dal servizio telefonico del pronto soccorso, che ha rifiutato di inviare un’ambulanza alle sue disperate richieste e adesso lei è morta. i fatti si sono svolti il 29 dicembre del 2017, quando la ragazza ha telefonato implorando aiuto:”Aiutatemi, signora, aiutatemi, sto malissimo. Sto per morire”. Dall’altra parte del telefono, un’operatrice del servizio di ambulanza di Strasburgo: “Morirai definitivamente un giorno come tutti gli altri”. Il servizio è stato negato e la giovane a quel punto hato unospedale unospedale. Ma purtroppo i medici interverranno troppo tardi e per Naomi non c’è ...