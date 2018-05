Chiama il pronto soccorso ma l' operatore non le crede | Naomi morta a 22 anni

Salvini Chiama per sé l'incarico : 'sono pronto - anche coi voti 5 Stelle' : Il leader leghista ribadisce la chiusura totale nei confronti del Pd e pensa all'ipotesi di un governo che cerchi poi il sostegno in Parlamento su temi condivisi -

Wilder 'Chiama' Joshua : 'Sono pronto a volare nel Regno Unito per affrontarti' Video : Siamo certi che il nuovo 'combattimento del secolo' [Video] si fara', ma abbiamo dubbi che possa essere nell'immediato futuro. Probabile che Anthony Joshua e Deontay Wilder salgano sullo stesso ring entro la fine del 2018, magari a novembre o dicembre. Per quanto riguarda la sede, invero pochi dubbi: il pluricampione britannico non si muovera' dal Regno Unito ed alla fine, stando alle ultime dichiarazioni, Wilder è favorevole alla trasferta: per ...