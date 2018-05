Chi l' ha visto | anticipazioni 9 maggio 2018 | Mario Bozzoli e Luigi Celentano | info

Chi l'ha visto? Anticipazioni puntata di oggi - mercoledì 9 maggio 2018 : Nuovo appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai 3, con i casi di Mario Bozzoli e Giulia Di Sabatino.

Mario Bozzoli/ Una fattura ora fa luce sul mistero di Marcheno? (Chi l'ha visto?) : Mario Bozzoli, una fattura potrebbe fare luce sul mistero di Marcheno e svelare cosa è accaduto all'imprenditore scomparso nel 2015 e mai più tornato a casa. (Chi l'ha visto?)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 10:19:00 GMT)

Giulia Di Sabatino/ Cosa è successo quella tragica notte dell'agosto 2015? (Chi l'ha visto?) : Giulia Di Sabatino, Cosa è successo quella tragica notte di un agosto di tre anni fa? Rimangono parecchi dubbi su questo caso con lo spettro della pedopornografia. (Chi l'ha visto?)(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 09:22:00 GMT)

“Cosa abbiamo trovato”. Giallo Mario Bozzoli - la svolta choc. A tre anni dalla scomparsa dell’imprenditore di Marcheno - ‘Chi l’ha visto?’ mostra un documento fondamentale : Sono passati quasi tre anni dalla scomparsa di Mario Bozzoli, l’imprenditore di Marcheno, in provincia di Brescia, sparito nel nulla l’8 ottobre 2015, dopo una giornata di lavoro nella sua fonderia. Chi l’ha visto è tornato sul caso. Per chi indaga l’uomo è stato ucciso. Ad alimentare questa ipotesi ci sono le strane coincidenze avvenute quel giorno, come il non funzionamento delle telecamere di sorveglianza all’interno dell’azienda. Il ...

Chi l'ha Visto - una fattura la Chiave di svolta del giallo Bozzoli : Chi l'ha Visto torna sul caso di Mario Bozzoli , l'imprenditore della fonderia Bozzoli di Marcheno, in provincia di Brescia, scomparso lo scorso 8 ottobre 2015. Nel programma viene mostrata una ...

Luigi Celentano/ Un giro di incontri di boxe clandestini dietro la sua scomparsa? (Chi l'ha visto) : Luigi Celentano: il giallo del giovane scomparso oltre un anno fa al centro di Chi l'ha visto. La sparizione legata ad un giro di incontri clandestini di boxe?(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 20:44:00 GMT)