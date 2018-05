Chi è Lucrezia Reichlin | possibile premier per il governo di Mattarella

Canoa - qualificazioni YOG 2018 : Lucrezia Zironi Chiude all’ottavo posto nel K1 e ottiene il pass olimpico! : Arrivano ottime notizie per l’Italia da Barcellona, dove si sono concluse oggi le gare di qualificazione della Canoa per gli Youth Olympic Games 2018, che si svolgeranno a Buenos Aires dal 12 al 16 ottobre. Lucrezia Zironi chiude infatti in ottava posizione la classifica complessiva nel K1 femminile e ottiene così il pass per la rassegna a cinque cerchi. L’Italia è infatti la sesta nazione europea in classifica e in base al regolamento potrà ...