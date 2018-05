Celebrazioni per le vittime del terrorismo | Mattarella ricorda Moro

A Roma le Celebrazioni per 157esimo anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano : Sono iniziate questa mattina con la deposizione di una corona d'alloro al Sacrario dei Caduti nel cortile d'onore di Palazzo Esercito, le celebrazioni per il 157° anniversario della costituzione dell'...

Bicentenario nascita Marx - polemiche per la presenza di Juncker alle Celebrazioni e la statua di 5 - 5 metri donata dalla Cina : Anniversario tra le polemiche. Il 5 maggio si celebrano i 200 anni dalla nascita di Karl Marx e a Treviri, la città natale, le celebrazioni sono già iniziate. Come le polemiche, che a dire il vero vanno avanti da mesi. Fa discutere la presenza del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che dovrebbe anche togliere il velo alla statua alta 5,5 metri del filosofo tedesco autore de Il Capitale e teorico del socialismo scientifico ...

A Roma le Celebrazioni per il 25 Aprile | : Dopo le polemiche con l’Anpi, la Brigata ebraica ha “disertato” il corteo unitario organizzato nella Capitale

A Roma le Celebrazioni per il 25 Aprile : Dopo le polemiche con l’Anpi, la Brigata ebraica ha “disertato” il corteo unitario organizzato nella Capitale

Celebrazioni - cerimonie e gite fuori porta per il 25 Aprile : Oggi 25 Aprile sagra della Lumaca a Cavriglia: alle 11.30 aprono ristorante e stand gastronomici, dalle 15 alle 19 spettacoli e alle 21,15 ballo con l'orchestra. Tra le Celebrazioni istituzionali ...

Mattarella apre le Celebrazioni per il 25 aprile. Gentiloni : “Un dovere ricordare chi ha combattuto” : Oggi si celebra il 73° anniversario della Festa della Liberazione. A Roma l’appuntamento principale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all’Altare della Patria per rendere omaggio al milite ignoto. Ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a piazza Venezia e ha salutato i rappresentanti delle associazioni c...

Mattarella dà il via alle Celebrazioni per il 25 aprile. Gentiloni : “Un dovere ricordare chi ha combattuto” : Oggi si celebra il 73° anniversario della Festa della Liberazione. A Roma l’appuntamento principale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato all’Altare della Patria per rendere omaggio al milite ignoto. Ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a piazza Venezia e ha salutato i rappresentanti delle associazioni c...

Via alle Celebrazioni per il 25 Aprile : Dopo le polemiche con l’Anpi, la Brigata ebraica ha “disertato” il corteo unitario organizzato a Roma

Mattarella all’Altare della Patria : iniziate le Celebrazioni per il 25 aprile : Oggi si celebra il 73° anniversario della Festa della Liberazione. A Roma l’appuntamento principale. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha passato in rassegna il picchetto d’onore schierato a piazza Venezia e ha salutato i rappresentanti delle associazioni combattentistiche. Il capo dello Stato ha reso omaggio alla tomba del milit...

Gli impegni della giunta per le Celebrazioni del 25 aprile : "Pace & Love - sognando un mondo migliore" è il titolo del programma di quest'anno. Il Gonfalone della Regione sarà presente stasera a Marignana, nel comune di Camaiore, alla tradizionale cerimonia ...

La provincia di Imperia ricorda la Liberazione dal nazifascismo : tutte le Celebrazioni del 25 aprile : «Non è il mondo che ci aspettavamo ma continuiamo a combattere perché diventi il mondo che avevamo sognato». Così Carlo Smuraglia scrive nelle ultime pagine del libro-intervista Con la Costituzione ...

Celebrazioni per la Festa della Liberazione - gli appuntamenti del 25 aprile : Travolta da un treno al passaggio a livello, muore una 17enne 3 'Chi tutela i bambini viene anche licenziato', la vicenda dell'asilo Farnesiana a Le Iene 4 Dimentica le chiavi di casa, si arrampica ma ...

25 Aprile : Verona - le Celebrazioni per il 73mo anniversario della Liberazione - : Verona, 23 apr. (AdnKronos) - Mercoledì 25 Aprile Verona ricorderà il 73° anniversario della Liberazione. Le celebrazioni inizieranno alle 9.30 con la Santa Messa in piazza Bra, sulla scalinata di palazzo Barbieri. Alle 10.15 seguirà l’alzabandiera, alla presenza delle autorità civili e militari del

25 Aprile : Verona - le Celebrazioni per il 73mo anniversario della Liberazione - : Verona, 23 apr. (AdnKronos) – Mercoledì 25 Aprile Verona ricorderà il 73° anniversario della Liberazione. Le celebrazioni inizieranno alle 9.30 con la Santa Messa in piazza Bra, sulla scalinata di palazzo Barbieri. Alle 10.15 seguirà l’alzabandiera, alla presenza delle autorità civili e militari della città, e la formazione del corteo che si recherà in piazza Viviani per la deposizione delle corone alla targa dei Caduti della ...