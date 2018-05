Cav - no veti ma Fi non vota fiducia : ANSA , ROMA , 9 MAG 'Se un'altra forza politica dellacoalizione di centro-destra ritiene di assumersi laresponsabilità di creare un governo con i cinque stelle,prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a noiporre veti o ...

Di Maio : no veti a Cav - dialogo con Lega : 10.45 "Il vero tema non è Berlusconi ma gli altri". Lo dice Di Maio di M5S riferendosi a chi sia responsabile dello stallo sul governo."Se siamo arrivati qui è perché ci sono dei responsabili (...), in cima sicuramente c'è Salvini, che ha preferito il Cav al cambiamento; poi Renzi,che ha ingannato partito e opinione pubblica,prima con la possibilità di aperture,poi ha fatto saltare tutto" "Il nostro non è un veto su Berlusconi, è una volontà ...