Caudo-Romano | Roma città allo sbando

romadailynews

: RT @BrusantePaola: Un segnale importante di ricostruzione di una identità di sinistra come dice Caudo plurale e inclusiva. E che segna il d… - iostoconmarino : RT @BrusantePaola: Un segnale importante di ricostruzione di una identità di sinistra come dice Caudo plurale e inclusiva. E che segna il d… - BrokenwindowsRm : RT @giocaudo: #caudoalterzo Un successo importante per il municipio e il centrosinistra romano. Un risultato straordinario che parla di ci… - cri_marcucci : RT @giocaudo: #caudoalterzo Un successo importante per il municipio e il centrosinistra romano. Un risultato straordinario che parla di ci… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018)– “Ora tocca alle famiglie dei disabili che sono costrette ad anticipare i soldi per pagare gli assistenti. Una storia che ha dell’incredibile, infatti il Campidoglio ha cambiato il software di gestione senza però fare una sperimentazione prima. Il risultato è che ad aprile i contributi alle famiglie non sono arrivati e non si sa quando la situazione si sbloccherà. Mentre i soldi restano in banca, circa 70 milioni di euro”. “Il problema dei ritardi nei pagamenti alle famiglie si aggiunge a quello che già insisteva sulle cooperative che lavorano nel sociale. E alle altre inadempienze del Campidoglio su molte questioni che sono vitali per le persone con disabilità. Come ha dichiarato la portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio, Francesca Danese. Nel Municipio III ci sono almeno 60 famiglie in queste condizioni. Per molte di queste anticipare mediamente ...