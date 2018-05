Cate Blanchett | quando il riciclo è Haute Couture

FESTIVAL DI CANNES 2018 - Cate BLANCHETT/ "Il #MeToo non influenzerà il concorso cinematografico" : CATE BLANCHETT, presidente della giuria del FESTIVAL di CANNES 2018, presenza la kermesse caratterizzata dalle proteste dei movimenti #MeToo e Time's Up.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 08:15:00 GMT)

Cannes 2018 - ecco la giuria : nella prima conferenza Cate Blanchett parla di #MeToo e della Palma d'Oro - Best Movie : Ava DuVernay: «Il cinema è fatto di voci ed è impostante che parlino le voci di tutto il mondo, poi certo racconta lo specifico punto di vista di un regista, ma sono anche convinta che in un periodo ...

Cate Blanchett : "Il #MeToo non influenzerà il concorso cinematografico. Non siamo al Premio Nobel" : Se si pensa a Cate Blanchett e ai suoi otto giurati che è chiamata a presiedere per assegnare la Palma d'oro, non è immediato accostarla alla Biancaneve disneyana con i suoi sette nani a proteggerla. Cordiale ma distante, sorridente ma compresa nel ruolo, accomodante ma sempre pronta a rispondere per prima rintuzzando gli accenti curiosi della stampa, Madame la Presidente ricorda piuttosto una First Lady che prevale sul marito con ...

Cannes 2018 : la (prima) parola a Cate Blanchett : Divina: non c’è aggettivo che tenga di più, quando si parla di Cate Blanchett. L’attrice australiana ha fatto il suo esordio come presidente di giuria al Festival di Cannes 2018: radiosa, in tailleur rosa vestita, si è presentata davanti a fotografi e giornalisti dispensando sorrisi e anche risate, di quelle che a noi mortali risulterebbero «sguaiate», ma a lei no. Ha risposto con equilibrio, garbo, arguzia a qualunque domanda, la ...

Cate Blanchett - tutti i look a Cannes : Difficile immaginare un presidente di giuria più glamorous di così. Cate Blanchett ci darà soddisfazioni: l’attrice australiana, indiscussa icona di stile, ricoprirà infatti il prestigioso incarico al Festival di Cannes che inaugurerà ufficialmente martedì 9 maggio, per chiudersi sabato 19. Possiamo solo immaginare quanti e quali outfit gli stylist della diva hollywoodiana abbiano preparato per la lunga manifestazione: cerimonie, ...

ROBIN HOOD/ Su Canale 20 il film con Russel Crowe e Cate Blanchett (oggi - 7 maggio 2018) : ROBIN HOOD, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 7 maggio 2018. Nel cast: Russel Crowe, Cate Blanchett e Mark Srong, alla regia Ridley Scott. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 10:13:00 GMT)

Molestie a Hollywood - anche Cate Blanchett accusa Weinstein : Molestie a Hollywood, anche Cate Blanchett accusa Weinstein Intanto gli studi della Weinstein Company, dopo la bancarotta, sono stati venduti a una società di private equity Continua a leggere

Cannes 2018/ Penelope Cruz e Javier Bardem inaugurano il Festival : Cate Blanchett presidente di giuria : Cannes 2018, Penelope Cruz e Javier Bardem inaugurano il Festival: Cate Blanchett presidente di giuria; gli attori spagnoli protagonisti del film "Everybody Knows".(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:07:00 GMT)

BABEL/ Su Rai Movie il film con Brad Pitt e Cate Blanchett (oggi - 16 marzo 2018) : BABEL, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 16 marzo 2018. Nel cast: Brad Pitt, Cate Blanchett e Rinko Kikuchi, alla regia Alejandro González Iñárritu. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:56:00 GMT)

Lo strano segreto anti-age di Cate Blanchett : Di recente la star di Elizabeth, Cate Blanchett, in un’intervista per Vogue Australia, ha confessato che lei e l’amica Sandra Bullock si sarebbero rivolte alla celebrity facialist Georgia Louise a New York, per un trattamento di bellezza fino ad ora considerato uno degli Hollywood secrets, il Penis Facial. Sì, avete letto bene! LEGGI ANCHEI trattamenti viso scelti dalle star prima del tappeto rosso LEGGI ANCHEI trattamenti più amati ...