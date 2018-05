Caso Moro Etro prima invitato poi bloccato da Santoro

Caso Moro - Mattarella : 'Da alcune Brigate Rosse dichiarazioni irrispettose' : Oggi a 40 anni dalla quella tragedia sentiamo il bisogno di liberare il pensiero e l'esperienza politica di Aldo Moro da quella prigione in cui gli aguzzini hanno spento la sua vita e pretendevano di ...

Le strade del Caso Moro - fotografate : La storia del rapimento e dell'uccisione del presidente della DC raccontata con le foto dei luoghi in cui è avvenuta, 40 anni dopo The post Le strade del caso Moro, fotografate appeared first on Il Post.

Le parole sul Caso Aldo Moro : Negli ultimi mesi, a 40 anni dal sequestro e dall’assassinio di Aldo Moro, è aumentato il ritmo delle uscite di testi dedicati a quei fatti. Leggi

Tutti i falsi misteri del Caso Moro : A quarant'anni dall'uccisione del presidente della DC, è ancora difficile raccontare la sua storia senza immaginare teorie del complotto: ma di "misteri" in realtà ce ne sono pochissimi The post Tutti i falsi misteri del caso Moro appeared first on Il Post.

Santoro si candida per il cda Rai e riporta in tv il Caso Moro : Un programma su Aldo Moro e la propria candidatura per il cda della Rai: Michele Santoro ha le idee chiare sui suoi prossimi obiettivi. Durante la presentazione di M, la sua prossima fatica televisiva dal 10 maggio su Rai 3, il giornalista ha infatti annunciato che invierà il suo “curriculum” a palazzo Madama e a Montecitorio, “visto che la Rai ha potenzialità enormi, ma il contesto editoriale attuale è inadeguato”. Le ...

"MORO - IL Caso NON E' CHIUSO" : Oggi, 40 anni fa, veniva ucciso Aldo Moro.Dove? Come è stato ucciso? Chi lo ha ucciso? Quando è stato ucciso? Contrariamente a quanto si possa pensare l'assassinio di Moro è un delitto non ancora definitivamente risolto. Alla luce dei risultati delle nuove tecniche d'indagine scientifica è un vero e proprio cold case.Una riscrittura della scena e delle modalità del delitto è ormai necessaria dopo le ...

Liberare Aldo Moro dal "Caso Moro" : L'immagine che abbiamo di Aldo Moro è quella di un prigioniero, con la barba lunga, i capelli spettinati, lo sguardo fisso e la camicia sbottonata. È un'immagine ma anche un contenuto, perché fissa nella memoria del paese un momento tragico della sua storia. Il leader indiscusso della Democrazia cristiana e del paese si avvia verso la morte. È il 1978 e quei 55 giorni del sequestro, con la strage degli uomini della ...

Michele Santoro torna in prima serata con quattro puntate dedicate al Caso Moro e si candida per il CDA Rai : Michele Santoro torna in prima serata su Rai3 , a partire da giovedì 10 maggio alle 21.05, con quattro puntate di 'M' dedicate al caso Moro . 'La fiction - ha detto Santoro in conferenza stampa - ...

Michele Santoro - “mi candido a Cda Rai”/ ‘M’ su Rai3 : un instant movie sul Caso Moro con attori e politici : Michele Santoro, “mi candido al Cda della Rai": durante conferenza stampa presenta il suo programma elettorale. Pronto "M" su Rai 3, instant movie sul caso Moro con attori e politici(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:26:00 GMT)

I nuovi elementi sul Caso Moro dai quali potrebbero ripartire le indagini : La ricostruzione "lacunosa" della dinamica della strage di via Fani di 40 anni fa e il mistero dei covi in cui è stato segregato Aldo Moro durante i 55 giorni di prigionia, dal 16 marzo al 9 maggio 1978, quando fu trovato nel bagagliaio della R4 il cadavere dello statista della Democrazia Cristiana. Sono alcuni tra i capitoli d'inchiesta che la Procura di Roma potrebbe tornare ad approfondire dopo aver ricevuto nelle ...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : Luca Zingaretti racconta il Caso Moro (6 Maggio 2018) : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 6 Maggio: Paolo Gentiloni, Giovanni Moro, Luca Zingaretti, Andrea Bocelli, Loredana Bertè Ospiti di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 20:24:00 GMT)

Caso Moro - il 9 maggio al Teatro Argentina di Roma 'Un atomo di verità' : Ad Aldo Moro, rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo del 1978, il cui corpo fu ritrovato il 9 maggio dello stesso anno, dopo 55 giorni di prigionia, in via Caetani, a pochi passi dal Teatro Argentina, ...

