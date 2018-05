Casamonica | il clan di origine Sinti | che spadroneggia a Roma

Pedica (PD) : Raid Casamonica - la Capitale non si pieghi ai clan : Roma – Stefano Pedica del Pd esprime soddisfazione per l’arresto di quattro esponenti del clan Casamonica responsabili del pestaggio di una donna disabile e del titolare del bar alla Romanina. “Liberiamo Roma dalla criminalità. Scene come quelle che abbiamo visto al Roxy Bar di via Barzilai non devono mai più ripetersi. La Capitale d’Italia deve dire no a questo orrore e a questa vergogna. Roma non può arrendersi alla ...