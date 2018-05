Grande Fratello - guerra aperta tra Simone e Luigi : "Senza Patrizia non ha più Cartucce. E' solo un numero qua dentro" : Nella casa del Grande Fratello è guerra aperta tra Simone Coccia e Luigi Favoloso. I due sono ai ferri corti da giovedì notte quando secondo indiscrezioni (non c’era la diretta televisiva) sarebbero stati protagonisti di un acceso scontro verbale. A diverse ore di distanza, il compagno di Stefania Pezzopane ha confermato ad Alberto la situazione di tensione in atto: “Non mi saluta, ma che ca**o me ne fotte. Non me ne fotte proprio. Lunedì ...

Governo : Rosato - voto? Mattarella ha Cartucce per evitarlo : Roma, 2 mag. , AdnKronos, 'Penso che il presidente Mattarella abbia molte cartucce per evitare un voto che non servirebbe al Paese'. Lo dice Ettore Rosato a Radio 105. 'Salvini sente Renzi? Questo lo ...

Governo : Rosato - voto? Mattarella ha Cartucce per evitarlo : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Penso che il presidente Mattarella abbia molte cartucce per evitare un voto che non servirebbe al Paese”. Lo dice Ettore Rosato a Radio 105. “Salvini sente Renzi? Questo lo dice Di Maio”, aggiunge il vicepresidente della Camera. Quanto alla Direzione Pd di domani osserva: “Stiamo discutendo come è normale. Del resto siamo l’unico partito che lo fa…”. L'articolo ...

Una scoperta "stupefacente" : collezionista trova della droga in delle Cartucce NES vecchie di 30 anni : La notizia che arriva dalla Georgia, Stati Uniti, potrebbe lasciare sorpresi se non fosse ormai consuetudine che le cartucce Nintendo vengano spesso trovate colme di sostanze stupefacenti. Vi avevamo infatti già raccontato degli spacciatori olandesi che utilizzavano questo escamotage per spedire in tutto il mondo la droga, e un altro episodio arriva oggi dal continente americano, dove un collezionista ha scovato quattro pacchetti a dir poco ...