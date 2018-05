Carla Del Ponte | il mio libro per le vittime in Siria

Data alle fiamme dall'ex - Carla posa da modella e torna a vivere : "Io rido ancora" : Il suo compagno le aveva dato fuoco mentre era all'ottavo mese di gravidanza. Ma lei, Carla Caiazzo, non si è mai lasciata sconfiggere dal dolore e oggi si è rimessa in gioco più che mai, posando per un servizio fotografico per una linea di moda: la sua. "Ho scelto di mostrarmi senza dubbi e senza paure per dimostrare quanto sia dura anche per chi è sopravvissuto alla violenza", racconta la donna a Tgcom24. E aggiunge: "È dura ricominciare, non ...