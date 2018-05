Capcom pubblicherà due nuovi grossi giochi entro i 2019 | quali saranno?

optimaitalia

(Di mercoledì 9 maggio 2018)potrebbe lanciare duenel corso di quest’anno e i titoli potrebbero essere annunciati durante l’E3 2018. Durante l'ultimo resoconto finanziario,infatti ha annunciato che intende pubblicare duemolto importantila fine dell'anno fiscale attuale in programma per il 31 marzo. Per questo motivo quindi possiamo dedurre che un annuncio ufficiale potrebbe arrivare proprio durante l'E3 2018.Il futuro diha già le idee molto chiare su come potrebbe andare il mercato. La casa giapponese infatti ha previsto una riduzione nelle vendite fisiche in Giappone, mentre dovrebbero essere in crescita quelle in Europa e in Nord America. La stessainoltre ha previsto un incremento deiche verranno acquistati in formato digitale. Le prime proiezioni infatti indicano 11.3 milioni di copie provenienti dal mercato retail, ...