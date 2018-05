Cannes | su Sky tornano i capolavori premiati al Festival Si parte con “Io | Daniel Blake”

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Per la 71esima edizione deldi(8-19 maggio), Sky Cinema Cult HD propone, in prima e in seconda serata, i filmnelle passate edizioni. In esclusiva, giovedì 10 maggio alle 21, ci sarà “Io,Blake” di Ken Loach (Palma d’oro 2016), mentre mercoledì 16 sarà la volta della commedia di Maren Ade, “Vi presento Toni Erdmann” (Premio Fipresci 2016). Tra gli altri: “Taxi Driver”, “Pulp Fiction”, “Tutto su mia madre” e “Drive”. L'articolo, su Skyal. Sicon “Io,Blake” di Ken Loach proviene da Il Fatto Quotidiano.