Cannes | Il film maledetto di Gilliam sarà proiettato

Cannes 71 : tutto sui film italiani in concorso e non : Non sono poi così pochi gli italiani alla 71ma edizione del festival di Cannes: sono ben sette opere, tra lungometraggi e corti, sparse in quasi tutte le sezioni. Si parte oggi con Samouni Road di Stefano Savona che vanta le meravigliose animazioni di Simone Massi, ormai una garanzia nel settore. Tra l’onirico e il poetico raccontano la vicenda di una famiglia sterminata a Gaza nel 2009 quasi per intero. Ventinove morti ammazzati, a cui il ...

FESTIVAL DI Cannes 2018 - CATE BLANCHETT/ I film da non perdere : Todos los Saben in cima alle preferenze : CATE BLANCHETT, presidente della giuria del FESTIVAL di CANNES 2018, presenza la kermesse caratterizzata dalle proteste dei movimenti #MeToo e Time's Up. I film imperdibili.

Cannes al via con Javier Bardem e Penelope Cruz - ma dietro al glamour latita il film : "Ce n'est qu'un debut, continuons le combat! ", si gridava anche qui, tra le frivole palme della Croisette, giusto mezzo secolo fa, quando la marea del Maggio '68 mandò il Festival a gambe all'aria. Slogan che andrebbe aggiornato dopo un film d'apertura deludente come "Everybody knows", dell'iraniano di culto Asghar Farhadi : ce n'est qu'un debut, è solo l'inizio, non disperiamo.Di appetitoso, sul piano mediatico, questa seconda ...

Cannes : da Leto a Yomeddine i film del 9 maggio : Come in "Giulietta e Romeo" inoltre, le due ragazze sono divise dalle rispettive famiglie, dal momento che i padri si scontrano in politica. - THE EYES OF ORSON WELLES di Mark Cousins. Cannes ...

ERMANNO OLMI - L'ALBERO DEGLI ZOCCOLI/ Palma d'Oro a Cannes e Leone d'Oro a Venezia : i suoi grandi film : L'albero DEGLI ZOCCOLI, ERMANNO OLMI: Il film Palma d'oro a Cannes e le altre sue pellicole indimenticabili quali La leggenda del santo bevitore, vincitrice del Leone d'Oro a Venezia.

Don Chisciotte Fremaux "Ho rivoluzionato Cannes per difendere i film" : Il direttore del Festival spiega il nuovo regolamento Stasera in apertura il nuovo Farhadi con Bardem e Cruz La Palma scossa dalla bufera delle polemiche e il direttore del Festival Thierry Fremaux ...

«Lazzaro felice» : il trailer del film di Alice Rohrwacher in concorso a Cannes : Quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora vent’anni ed è talmente buono da sembrare stupido, e Tancredi, giovane come lui, ma viziato dalla sua immaginazione, è la storia di un’amicizia. Un’amicizia che nasce vera, nel bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando ...

Festival di Cannes 2018/ Su la Croisette per il primo giorno della manifestazione : tutti i film in concorso : Festival di Cannes 2018, su la Croisette per il primo giorno della manifestazione: programma, tutti i film in gara. Grande attesa per i nuovi film di Matteo Garrone e Lars Von Trier.

Ermanno Olmi - l'albero degli zoccoli/ Palma d'Oro a Cannes : tra i 100 film italiani da salvare : l'albero degli zoccoli, Ermanno Olmi: Il film Palma d'oro a Cannes, ecco la sua trama e colonna sonora raccontata direttamente dal regista tramite una nota del CD.

Everybody Knows : Netflix interessata a distribuire il film che aprirà Cannes? : Il progetto diretto dal regista Asghar Farhadi potrebbe quindi finire nel catalogo della piattaforma di streaming insieme ad altri titoli presentati sulla Croisette che la società sta valutando in ...

TorinoFilmLab al 71/o Festival di Cannes : TORINO, 7 MAG - Dopo il successo record ottenuto alla Berlinale 2018, che ha visto due film sostenuti da TorinoFilmLab, 'Touch Me Not' e 'The Heiresses', aggiudicarsi i maggiori premi del Festival, ...

Cannes 2018 : i 12 film che attendiamo di più : Capernaum Anche qui si tratta di un atteso ritorno, perché la regista libanese Nadine Labaki con il precedente E ora dove andiamo? aveva conquistato i festival di mezzo mondo , tra cui quello di ...

Fahrenheit 451 - Ingmar Bergman e Jane Fonda tra film e docu da Cannes a Sky Cinema : 'Fahrenheit 451' e i doc su Bergman e Jane Fonda saranno presentati in anteprima al prossimo Festival di Cannes e sono attesi nel corso dell'anno in esclusiva per l'Italia su Sky Cinema e Sky Arte. '...

Cannes - guerra giuridica su film Gilliam : ANSA, - PARIGI, 30 APR - Battaglia giuridica sul film di Terry Gilliam "L'uomo che uccise don Chisciotte", che ha avuto una controversa gestazione di 17 anni, ora scelto dal Festival di Cannes come ...