Cannes 71 | tutto sui film italiani in concorso e non

gqitalia

: RT @fpontiggia1: Dopo la Venezia bucata, la Cannes demolita, Berlino tutto bene? #Cannes2018 - Graficnovel : RT @fpontiggia1: Dopo la Venezia bucata, la Cannes demolita, Berlino tutto bene? #Cannes2018 - fpontiggia1 : Dopo la Venezia bucata, la Cannes demolita, Berlino tutto bene? #Cannes2018 - vincentnstew : comunque oggi al tg5 hanno fatto vedere per mezzo secondo K nel servizio di Cannes e momenti cadevo dalla sedia, se… -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Non sono poi così pochi glialla 71ma edizione del festival di: sono ben sette opere, tra lungometraggi e corti, sparse in quasi tutte le sezioni. Si parte oggi con Samouni Road di Stefano Savona che vanta le meravigliose animazioni di Simone Massi, ormai una garanzia nel settore. Tra l’onirico e il poetico raccontano la vicenda di una famiglia sterminata a Gaza nel 2009 quasi per intero. Ventinove morti ammazzati, a cui il docucerca di rendere giustizia raccontandone tutta la storia e l’umanità, tra schegge di bombe conficcate in testa, riunioni all’ombra del sicomoro, soap opera e pizza fatta in casa in attesa di soccorsi. Fuori (e dentro) le mura domestiche infuria la guerra, i bombardamenti non fanno sconti a nessuno. Contadini assaltati come criminali e massacrati senza esitazione, questo ed altro mostrano i materiali audiovideo, decisamente scioccanti, ...