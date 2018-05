Cannes 2018 | quel taglio corto da urlo di Úrsula Corberó

FESTIVAL DI Cannes 2018 - CATE BLANCHETT/ I film da non perdere : Todos los Saben in cima alle preferenze : CATE BLANCHETT, presidente della giuria del FESTIVAL di CANNES 2018, presenza la kermesse caratterizzata dalle proteste dei movimenti #MeToo e Time's Up. I film imperdibili.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 11:38:00 GMT)

Cannes 2018 - i look sul red carpet. Eleganza e bon ton sul red carpet. E i flash sono tutti per la coppia Bardem-Cruz : Si è aperta la 71esima edizione del Festival di Cannes e sul red carpet le star di Hollywood hanno sfilato con abiti eleganti e acconciature bon ton. L'attenzione dei flash si è concentrata sulla coppia degli spagnoli Penelope Cruz e Javier Bardem, uniti anche nella vita privata. La protagonista della pellicola tutti lo sanno, di Ashgar Farahdi, ha optato per un abito lungo nero con pizzo con esili bretelline che continuamente ...

Festival di Cannes 2018 : una parata di stelle durante la cerimonia d'apertura. Foto - Best Movie : ... ieri sera, si è ufficialmente aperto il Festival di Cannes 2018 , e come potete ben immaginare, a calcare il tappetto rosso dell'evento sono state alcune delle star più rinomate del mondo. Presenti, ...

Festival di Cannes 2018 : i beauty look sul red carpet : Le acconciature riscoprono la loro anima più bon ton, gli ombretti si vestono di tonalità naturali e le labbra diventano (quasi) oggetto d’arte. Quasi a richiamare il desiderio di quel bacio romantico che si scambiano Jean-Paul Belmondo e Anna Karina nel film Il bandito delle 11 di Jean-Luc Godard, manifesto della 71esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. I beauty look sulla Croisette si confermano, già dalla prima serata, una ...

Cannes 2018 - ecco la giuria : nella prima conferenza Cate Blanchett parla di #MeToo e della Palma d'Oro - Best Movie : Ava DuVernay: «Il cinema è fatto di voci ed è impostante che parlino le voci di tutto il mondo, poi certo racconta lo specifico punto di vista di un regista, ma sono anche convinta che in un periodo ...

Festival di Cannes 2018 : i voti ai look delle star : Parla spagnolo la serata di apertura della 71esima edizione del Festival di Cannes. Anzi, meglio: parla inglese con un forte accento spagnolo. È infatti composta da Penelope Cruz e Javier Bardem la splendida coppia di protagonisti del film con il quale si inaugura ufficialmente questa edizione della kermesse cinematografica, Todos lo saben. LEGGI ANCHECannes, fate largo alle donne Ma non sono solo loro due le stelle presenti sul primo ...

Cannes 2018 - al via il festival : la giuria si tiene per mano. Sul red carpet Penelope Cruz - Javier Bardem e il maestro Martin Scorsese : La giuria, presiediuta da Cate Blanchett, che si tiene per mano. Parte così il festival di Cannes 2018. Sul red carpet della 71esima edizione della Croisette sfilano le star: il regista Martin Scorsese, gli attori Penelope Cruz e Javier Bardem diretti dal regista iraniani Aghard Farhadi, che apre la kermesse con Todos los saben L'articolo Cannes 2018, al via il festival: la giuria si tiene per mano. Sul red carpet Penelope Cruz, ...

Cannes 2018 : la (prima) parola a Cate Blanchett : Divina: non c’è aggettivo che tenga di più, quando si parla di Cate Blanchett. L’attrice australiana ha fatto il suo esordio come presidente di giuria al Festival di Cannes 2018: radiosa, in tailleur rosa vestita, si è presentata davanti a fotografi e giornalisti dispensando sorrisi e anche risate, di quelle che a noi mortali risulterebbero «sguaiate», ma a lei no. Ha risposto con equilibrio, garbo, arguzia a qualunque domanda, la ...

Festival di Cannes : il 2018 è l'anno delle donne : In questa edizione particolarmente delicata, Thierry Frémaux , delegato generale della rassegna, vuole certamente portare aria di svolta, visti i recenti scandali che hanno travolto il mondo del ...

Cannes 2018 : Frémaux spiega le decisioni su Netflix - divieto di selfie e proiezioni stampa - Best Movie : Ma forse c'è anche un problema con la stampa e il pubblico che vengono qui, e sono i più esigenti al mondo ". Sulla mancanza di star sul red carpet " Di star ce ne saranno, ma noi scegliamo i film ...

Cannes 2018 - ecco le cose da sapere di questa edizione : non solo “divieto di selfie” ma occhio anche all’uso dei social : Signore e signori, cari amici. Una lettera per una rivoluzione. D’altra parte i francesi ne sono specialisti: includere il massimo festival nazionale (e del mondo anche se la Mostra veneziana è in fase di sorpasso..) nei moti rivoltosi dell’era 2.0 era una mossa in agguato da qualche tempo, almeno nella testa del patron Thierry Fremaux, sommo sovrano di una direzione artistica dalle parvenze eterne. Con un incipit eccezionalmente cordiale (rara ...