Cannes 2018 | Cate Blanchett e Scorsese aprono il Festival del Cinema

Tutta la mia troupe ha reso le riprese molto arricchenti, gli attori che erano perfetti ma anche il montatore e il direttore della fotografia che è tra i migliori al mondo. C'è una dimensione da ...

Cannes 2018 - Charlotte Casiraghi è sbarcata sulla Croisette con un look casual : Charlotte Casiraghi è sbarcata sulla Croisette in versione casual. La figlia di Carolina di Monaco ha optato per una giacca di jeans, un maglione a collo alto e la tuta: un look ben distante da quelli con i quali siamo abituati a vederla, mentre sfila sul red carpet. La 71esima edizione del Festival di Cannes è in corso e ad attenderla all'aeroporto di Nizza c'erano decine di fotografi, che hanno immortalato la sua mise.Seppur ...

Cannes 2018 - quattro premi Oscar per la Croisette : Ashard Farhadi dirige Penélope Cruz e Javier Bardem in Todos lo saben : Todos lo quieren. Talento e umanità come di rado accade, Asghar Farhadi è amato da tutti. E nulla è cambiato dopo due Oscar e la designazione del suo film quale titolo di apertura del 71o Festival di Cannes: il regista iraniano continua a trasmettere quella sana umiltà di cui tanto bisogno c’è nello show biz. Impreziosito dalla coppia d’oro del cinema spagnolo – Penélope Cruz e Javier Bardem – Todos lo saben è un’opera totalmente ...

Cannes 2018 : quel taglio corto da urlo di Úrsula Corberó : È il personaggio del momento, Úrsula Corberó, la bella, sexy, sfacciata e spregiudicata Tokyo di La Casa di Carta, la serie tv spagnola in onda su Netflix che tiene incollato tutto il mondo allo schermo per binge watching o maratone senza fine. LEGGI ANCHELa Casadi Carta, il fascino da «nerd» del «Professore» Sul tappeto rosso di Cannes della prima serata della settantunesima edizione del Festival del Cinema in Costa Azzurra ha sfilato con un ...

Cannes 2018 - i look sul red carpet. Eleganza e bon ton sul red carpet. E i flash sono tutti per la coppia Bardem-Cruz : Si è aperta la 71esima edizione del Festival di Cannes e sul red carpet le star di Hollywood hanno sfilato con abiti eleganti e acconciature bon ton. L'attenzione dei flash si è concentrata sulla coppia degli spagnoli Penelope Cruz e Javier Bardem, uniti anche nella vita privata. La protagonista della pellicola tutti lo sanno, di Ashgar Farahdi, ha optato per un abito lungo nero con pizzo con esili bretelline che continuamente ...

Festival di Cannes 2018 : una parata di stelle durante la cerimonia d'apertura. Foto - Best Movie : ... ieri sera, si è ufficialmente aperto il Festival di Cannes 2018 , e come potete ben immaginare, a calcare il tappetto rosso dell'evento sono state alcune delle star più rinomate del mondo. Presenti, ...

Festival di Cannes 2018 : i beauty look sul red carpet : Le acconciature riscoprono la loro anima più bon ton, gli ombretti si vestono di tonalità naturali e le labbra diventano (quasi) oggetto d’arte. Quasi a richiamare il desiderio di quel bacio romantico che si scambiano Jean-Paul Belmondo e Anna Karina nel film Il bandito delle 11 di Jean-Luc Godard, manifesto della 71esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. I beauty look sulla Croisette si confermano, già dalla prima serata, una ...

Cannes 2018 - ecco la giuria : nella prima conferenza Cate Blanchett parla di #MeToo e della Palma d'Oro - Best Movie : Ava DuVernay: «Il cinema è fatto di voci ed è impostante che parlino le voci di tutto il mondo, poi certo racconta lo specifico punto di vista di un regista, ma sono anche convinta che in un periodo ...

Festival di Cannes 2018 : i voti ai look delle star : Parla spagnolo la serata di apertura della 71esima edizione del Festival di Cannes. Anzi, meglio: parla inglese con un forte accento spagnolo. È infatti composta da Penelope Cruz e Javier Bardem la splendida coppia di protagonisti del film con il quale si inaugura ufficialmente questa edizione della kermesse cinematografica, Todos lo saben. LEGGI ANCHECannes, fate largo alle donne Ma non sono solo loro due le stelle presenti sul primo ...

Terry Gilliam colpito da ictus/ Ultime notizie : malore per il regista di 'Brazil' : salta Cannes 2018 : Terry Gilliam colpito da ictus, malore per il regista di 'L'uomo che uccise don Chisciotte': salta il Festival di Cannes, le Ultime notizie sulle sue condizioni di salute(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:40:00 GMT)