Calciomercato Sampdoria | piace Romulo | ecco il prezzo

Calciomercato Sampdoria - è fatta per il sostituto di Praet : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta per concludere una stagione positiva, la squadra di Giampaolo ancora in corsa per la qualificazione in Europa League. Il presidente Ferrero lavora per rinforzare la rosa per la prossima stagione, in particolar individuato il sostituto di Praet, il belga è un pezzo pregiato e quasi certamente verrà ceduto in estate. E’ praticamente fatta per il sostituto, si tratta di Lovro Majer, calciatore ...

Sampdoria - tra Calciomercato e Sassuolo : le ultime importanti novità : Fabio Quagliarella e Duván Zapata hanno parzialmente lavorato con il gruppo, buone notizie in casa Sampdoria. Questa la notizia di giornata in arrivo dalla seduta del mattino al “Mugnaini” di Bogliasco, in cui la squadra, dopo una riunione tecnica in sala video, ha proseguito le esercitazioni in vista del Sassuolo, concluse con una partitella a tema. All’allenamento hanno preso parte i Primavera Ibourahima Balde, Titas Krapikas, Ognjen ...

Calciomercato - Sampdoria : Bereszynski rinnova. Inter e Roma su Praet e c'è il sostituto : il croato Majer : già Calciomercato in casa Sampdoria. La società blucerchiata si sta muovendo in queste ore infatti per portare a Genova il giovane e promettente Lovro Majer, centrocampista/trequartista croato classe '...

Calciomercato Sampdoria - ecco il primo acquisto per la prossima stagione [VIDEO] : Calciomercato Sampdoria – stagione positiva per la Sampdoria, percorso importante per la squadra di Giampaolo che adesso spera di chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Nel frattempo si pensa anche al futuro ed al mercato, mossa nelle ultime ore. Ad un passo il primo acquisto per la prossima stagione, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ si tratta di Lovro Majer, trequartista croato classe ’98 di ...

Calciomercato Sampdoria - testa a testa per il dopo-Torreira : Calciomercato Sampdoria – Stagione positiva per la Sampdoria che spera di concludere il campionato nel miglior modo possibile, la dirigenza blucerchiata sta programmando il futuro, in particolar modo si pensa al mercato della prossima stagione. In uscita il centrocampista Torreira, tanti top club hanno messo nel mirino il calciatore, su tutte il Napoli, nonostante le dichiarazione dell’agente la trattativa con il club azzurro è ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - idea Caldirola per la difesa : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta disputando una stagione altalenante, la squadra di Giampaolo adesso si prepara per la gara di campionato contro l’Atalanta, trasferta difficilissima. Nel frattempo il club blucerchiato pensa anche alla prossima stagione, importanti intenzioni sul mercato. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb l’obiettivo per la difesa porta a Luca Caldirola, calciatore in uscita dal Werder Brema ...

Calciomercato Sampdoria - voci su un ritorno a sorpresa e Ferrero parla di Torreira : Calciomercato Sampdoria – In casa Sampdoria si pensa al campionato con l’obiettivo di concludere la stagione in modo positivo ma occhio anche al futuro con importanti novità. voci su un possibile ritorno in blucerchiato di Muriel, intervista del colombiano ai microfoni di Fox Sports: “Il Ferrero che voi vedete in tv non è nemmeno il 10% della persona che è. E’ un grandissimo uomo. Gli voglio bene, ha un grande cuore e nella sua ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Genoa e Sampdoria su Coronado : Calciomercato, Genoa e Sampdoria provano a muoversi in anticipo sul mercato. In stagione diversi calciatori si stanno mettendo in mostra ma in particolare uno nel campionato cadetto: stiamo parlando di Coronado che con grandi prestazioni sta trascinando il Palermo verso l’obiettivo Serie A. Il brasiliano è stato grande protagonista nel successo contro il Carpi e ha attirato le attenzioni dei club di Serie A, in particolar modo secondo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - occhi su Sandro : Calciomercato Sampdoria, i blucerchiati sono reduci dalla batosta contro l’Inter, ultime partite veramente deludenti per la squadra del tecnico Giampaolo. Nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, in particolar modo un reparto che potrebbe subire grandi cambiamenti è il centrocampo, in entrata ed in uscita. Tante richieste per i big Torreira e Praet, si sta cercando un calciatore di esperienze. Secondo indiscrezioni ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : 'Torreira? Non ci sono solo Inter e Napoli' : TORINO - ' Rimpianto per aver venduto Skriniar a quel prezzo vedendo le cifre del mercato? Non sono un uomo di rimpianti, non mi guardo mai indietro, sono un uomo del fare. Il calcio è femmina, è ...

Esclusiva CalcioWeb - Milan-Torino-Sampdoria - incredibile intreccio di Calciomercato : valzer di attaccanti : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva ma si pensa anche al calciomercato per la prossima stagione ma in particolar modo incredibile valzer di attaccanti. Tutto parte dal Milan che è pronto a tornare alla carica per Belotti, l’attaccante del Torino non sta disputando una buona stagione, ben al di sotto delle aspettative. La valutazione di 100 milioni stabilita da Cairo è un lontano ricordo, l’affare potrebbe ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - inserimento di Sampdoria e Torino per Politano : Calciomercato, Sampdoria e Torino tentano il colpo. La squadra blucerchiata sta disputando una stagione positiva e sta lottando per l’Europa League, situazione diversa invece per i granata che stanno deludendo dopo un buon inizio con Mazzarri in panchina. Si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’intenzione per entrambe è rinforzare l’attacco. Nel mirino è finito l’attaccante del Sassuolo Politano, continuano ...

Calciomercato Sampdoria - Barreto rinnova fino al 2019 : GENOVA - Edgar Barreto ha rinnovato il suo contratto con la Sampdoria . A comunicarlo è il club blucerchiato in una nota ufficiale: il paraguiano, il cui accordo scadeva nel 2018, ha prolungato di una ...

Calciomercato - Sampdoria e Fiorentina su Ferreyra dello Shakhtar : GENOVA - In estate si preannuncia una fuga dallo Shakhtar . Il più ambito è Bernard , sempre più vicino all' Inter , ma ci sono anche altri talenti che interessano alle squadre italiane. Uno è Taison ...