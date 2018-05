Calciomercato Serie B - il Livorno agguerrito - doppia sfida al Lecce Video : Partono forte le due neopromosse in Serie B, Lecce e Livorno. Non si parla di campionato anzi, quello di Serie C che le ha viste protagoniste, si è appena concluso, ma di Calciomercato. Nei giorni scorsi si è parlato soprattutto dei movimenti in casa Lecce [Video]: quasi fatta per l'arrivo di Chiricò ma la sensazione è che sara' girato altrove, i giallorossi avrebbero messo nel mirino alcuni calciatori d'esperienza. Si tratta di nomi di alto ...

Calciomercato Lecce - ecco perchè i primi nomi fanno già sognare i tifosi : Il Lecce, tornato in Serie B dopo 6 anni di Serie C, è pronto a catapultarsi nel Calciomercato. Più che della Supercoppa di Serie C che si giocherà con Padova e Livorno nelle prossime settimane, la società giallorossa infatti, sta puntando già a guardarsi intorno per costruire una rosa importante nel prossimo campionato. Il colpo Chiricò (che con ogni probabilità non resterà a Lecce ma sarà girato in prestito), non è stato ufficializzato ma è ...

Calciomercato Serie B - il Lecce comincia dall'attacco : tridente da sogno? : Il Lecce dopo i festeggiamenti per il ritorno in Serie B, atteso da 6 anni, si appresta a concludere la stagione di Serie C con la trasferta di Monopoli. Domenica alle ore 14.30 la squadra di mister Liverani affronterà il Monopoli in una sfida che serve ormai a poco ai giallorossi ma che può essere più importante per i biancoverdi che vincendo potrebbero superare in classifica il Cosenza (impegnato contro il Trapani) raggiungendo il quinto ...

Calciomercato Lecce - ecco il primo acquisto per la prossima stagione ma i tifosi sono furiosi : Calciomercato Lecce – Il Lecce ha disputato una stagione incredibile, la squadra di Liverani ha ottenuto la promozione in Serie B con largo anticipo ma il pensiero è rivolto già alla prossima stagione. La dirigenza ha già chiuso un importante acquisto per la prossima stagione, si tratta di Cosimo Chiricò, in arrivo a parametro zero dal Cesena, si tratterebbe di un ritorno dopo aver indossato la maglia giallorossa nel 2012. Trattativa che ...