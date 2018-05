Calciomercato Juventus | dall’Inghilterra | accordo ad un passo | tutte le cifre

Calciomercato Juventus - Marotta avrebbe già preso un calciatore del Milan Video : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta il noto sito Calciomercato.it sulla base di indiscrezioni provenienti da Il Romanista, infatti, la Juventus avrebbe gia' preso Giacomo Bonaventura del Milan, eclettico calciatore sul quale è fortissimo anche l'interesse della Roma del direttore sportivo iberico Monchi. L'ex centrocampista dell'Atalanta è stato protagonista di un ottimo ...

Calciomercato Juventus - Marotta avrebbe già preso un calciatore del Milan : Arrivano importanti indiscrezioni di mercato per quanto riguarda la Juventus. Stando a quanto riporta il noto sito "Calciomercato.it" sulla base di indiscrezioni provenienti da "Il Romanista", infatti, la Juventus avrebbe già preso Giacomo Bonaventura del Milan, eclettico calciatore sul quale è fortissimo anche l'interesse della Roma del direttore sportivo iberico Monchi. L'ex centrocampista dell'Atalanta è stato protagonista di un ottimo ...

'Calciomercato - la Juventus insiste per Digne : pronti 15 milioni' : ROMA - Lucas Digne al posto di Alex Sandro . Sarebbe questa l'idea della dirigenza della Juventus secondo il ' Mundo Deportivo '. I bianconeri sono pronti a mettere in scena un restyling delle fasce e ...

Juventus-Milan - finale Coppa Italia : formazioni - Calciomercato - tv : Dalle probabili formazioni agli intrecci di calciomercato tra la Juve ed il Milan, passando per la guida tv e streaming per assistere al match, ecco lo speciale di calciomercato.it dedicato alla ...

Juventus-Milan - non solo la Coppa Italia : blitz anche di Calciomercato - si pensa ad una maxi-operazione - ecco i calciatori che possono cambiare maglia : Si avvicina sempre di più la gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finale che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che non stanno attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista della prestazione, il fattore psicologico è comunque a favore della squadra di Allegri che ha virtualmente conquistato lo scudetto ma gli uomini di Gattuso possono salvare la stagione alzando un trofeo. Quella di domani sarà anche ...

Calciomercato Juventus - il centrocampista Khedira annuncia l’addio : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo contro il Bologna, il passo falso del Napoli contro il Torino ha permesso al club bianconero di vincere virtualmente il campionato. Adesso è il momento di pensare anche alla prossima ed al mercato, quasi certo l’addio del centrocampista Khedira, alla ricerca di una nuova esperienza. Ecco le parole del calciatore che spiega alla ‘Bild’ le intenzioni per il futuro: ...

Calciomercato Juventus - Lichtsteiner : 'Via a fine stagione - andrò all'estero' : Nel post partita della sfida dell'Allianz Stadium, infatti, Stephan Lichtsteiner ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport che a fine stagione lascerà la Juventus, club dove è arrivato nell'estate del ...

Calciomercato Juventus - Marotta allo scoperto sull’attaccante Morata : Calciomercato Juventus – La Juventus è in campo per la gara di campionato contro il Bologna, partita molto importante per lo scudetto. Prima del match indicazioni di Marotta a Premium Sport di Calciomercato: “Marchisio si gioca il futuro questa sera? No, non è sotto esame. Darà il suo contributo. Ha un contratto di due anni, il suo futuro penso dipenderà soprattutto da lui. Morata alla Juve? Se ci sono queste indiscrezioni significa ...

Ribaltone PSG : Di Maria alla Juventus?/ Calciomercato - bianconeri sulle tracce del Fideo e di Rabiot : Ribaltone PSG: Di Maria alla Juventus? bianconeri sulle tracce del Fideo e di altri due calciatori in uscita da Parigi: Thomas Meunier e Adrien Rabiot(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:01:00 GMT)

Il Milan vuole Mandzukic/ Calciomercato - Juventus pronta al sacrificio : scambio con Bonaventura? : Il Milan avrebbe messo nel mirino l'attaccante croato della Juventus Mario Mandzukic, calciatore che può vantare un palmares composto da 23 trionfi. Opzione validissima visto anche il possibile addio di Andrè Silva in direzione Monaco, con Mirabelli che a Madrid, nella settima scorsa, ha incontrato Jorge Mendes, procuratore dell'attaccante portoghese, e un dirigente del Monaco. Si potrebbe quindi ipotizzare un valzer di punte con Andrè Silva in ...

Calciomercato Juventus - maxi proposta al Chelsea Video : La #Juventus sta gia' lavorando per la prossima sessione di #Calciomercato estivo. Il club bianconero ha intenzione di rinforzare anche il proprio reparto offensivo che è comunque tra i migliori d'Europa e ha messo nel mirino Alvaro Morata. Il talentuoso attaccante iberico, dopo una deludente stagione al Chelsea, potrebbe clamorosamente tornare in bianconero. Morata è da sempre legato all'ambiente bianconero e non ha mai nascosto il suo ...

Marchisio - caffè con Marotta : vuole restare alla Juventus/ Calciomercato - niente MLS : bianconero fino al 2020 : Marchisio, caffè con Marotta: vuole restare alla Juventus. Il Principino ha intenzione di rimanere in bianconero fino al 2020 nonostante le proposte da MLS e Cina(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 17:30:00 GMT)

Calciomercato Juventus - si profila un futuro a sorpresa per Marchisio : Calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul finale di stagione con l’intenzione di confermarsi in testa alla classifica in queste ultime giornate di campionato ed inoltre di alzare la Coppa Italia. La dirigenza bianconera sta pensando anche alla prossima stagione ed al mercato, si profila una soluzione a sorpresa che riguarda il centrocampista Marchisio. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ il Principino si ...

Calciomercato Juventus - dalla Spagna : offerti 50 milioni per Bellerin : LONDRA , REGNO UNITO, - La Juve in cerca di rinforzi per la retroguardia guarda alla Premier League . I bianconeri seguono con attenzione uno dei difensori spagnoli più ambiti: Hector Bellerin dell'...