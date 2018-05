Calciomercato | derby Genoa-Sampdoria | Romulo nel mirino

calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Ilè ancora lontano, prima deve finire la stagione ma i club di Serie A provano ad anticipare i tempi per la prossima stagione. Stagione da dimenticare per il Verona, ufficialmente retrocesso in Serie B, il più positivo per la squadra di Pecchia è stato sicuramente, il centrocampista ha dimostrato di meritare il massimo campionato. In particolar modo due club hanno messonel, si tratta di, si preannuncia uncaldissimo, per il momento sono stati effettuati con il Verona solo alcuni sondaggi, trattative destinate ad entrare nel vivo nelle prossime settimane. L'articolonelCalcioWeb.