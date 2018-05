Calcio | parte prevendita per SUI-JPN

Calcio - Mondiali 2018 : le 32 squadre partecipanti e le rose dei possibili convocati : La stagione dei club volge al termine ed è tempo di guardare all’estate. Nessun riposo, perché a giugno ci sarà l’appuntamento clou dell’anno, i Mondiali di Russia 2018. Mancherà l’Italia ma ci saranno in ogni caso 32 squadre pronte a contendersi il titolo vinto dalla Germania quattro anni fa. Proprio i tedeschi sono i naturali favoriti di questa rassegna iridata, ma dovranno vedersela col Brasile di Neymar, desideroso di ...

Calcio - Mondiali 2018 : le squadre africane partecipanti. Marocco - Egitto - Tunisia - Senegal e Nigeria per un sogno : L’Africa si presenterà ai Mondiali 2018 di Calcio con cinque squadre, tutte desiderose di fare bella figura in Russia e con l’obiettivo di provare a farsi largo in una rassegna iridata estremamente complicata e difficile. Il Continente Nero punta soprattutto sull’Egitto guidato da Salah ma attenzione anche all’arrembante Marocco, alla coriacea Nigeria, allo spumeggiante Senegal e all’imprevedibile Tunisia. ...

Calcio - Europei under 17 2018 : parte bene l’Italia - Svizzera battuta 2-0 al debutto : parte bene l’avventura della Nazionale italiana di Calcio negli Europei under 17 in Inghilterra. Gli azzurrini, guidati da Carmine Nunziata, hanno battuto la Svizzera per 2-0 in quel di Burton nel debutto della manifestazione continentale di categoria. “Non poteva andare meglio – le parole del ct azzurro nel post gara -. Ho visto bel gioco, tante occasioni, un risultato che ci sta stretto. Ma va bene così: nella prima partita è ...

Napoli - Calciomercato : mezza squadra è in partenza : Una festa per salutare un grande campione, ma soprattutto il sogno scudetto, svanito al gol di Higuain in Inter-Juve. Comincia così, con l' arrivederci di Pepe Reina agli amici partenopei, il lungo ...

Calcio - Serie A 2018 : Fiorentina-Napoli 3-0. Il Cholito Simeone condanna i partenopei. Addio scudetto? : Doveva essere la partita del possibile sorpasso, invece molto probabilmente la trentacinquesima giornata condanna il Napoli. All’Artemio Franchi i partenopei escono sconfitti per 3-0 da una super Fiorentina guidata da un Giovanni Simeone in condizioni monstre e dicono Addio alle chances di scudetto: gli azzurri infatti si trovano a -4 dalla Juventus con sole tre partite da giocare. La partita si mette subito male per i campani che ...

Calciomercato Torino - importanti annunci da parte del presidente Cairo : Calciomercato Torino – Si sta per concludere una stagione che può essere considerata deludente per il Torino, il pensiero del presidente Cairo è rivolto al prossimo campionato con l’obiettivo di non commettere errori. A ‘TuttoSport’ il numero uno granata ha svelato le sue intenzioni, sopratutto in merito al Gallo Belotti: “La sua posizione contrattuale è chiara: se si presenta un club estero e mette 100 milioni sul ...

Calcio : Juve-Napoli 0-1 - partenopei a -1 : 22.39 Clamoroso allo 'Stadium': il Napoli fa il colpaccio nella sfida scudetto con la Juventus (0-1), i partenopei salgono a -1 dai bianconeri a quattro giornate dalla conclusione del campionato. Chiellini subito ko, esce dopo 11'. Il Napoli fa la partita, ma la prima occasione è per la Juve (16'): palo di Pjanic su punizione deviata dalla barriera Buffon para su Mario Rui (21'),poi Ham sik impreciso (24'). Il Napoli gioca,la Juve controlla. ...

Napoli Calcio ultimissime - sei big pronti all'addio se parte Sarri : Il futuro del tecnico toscano influenza anche il mercato che sarà: assodata la separazione da Reina, De Laurentiis rischia di dover salutare il nocciolo duro del patto scudetto Napoli, un brutto ...

Mediapro incontra i vertici di Mediaset e Sky - parte la trattativa per i diritti tv del Calcio : Comincia ufficialmente la trattativa per i diritti tv. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'ad di Mediapro Jaume Roures ha chiesto un incontro a Mediaset e Sky per sondare il terreno e capire le ...

Calcio : Team Ticino parte vincendo : Inizia nel migliore dei modi il Torneo Internazionale U18 di Bellinzona per i ragazzi del Team Ticino. La squadra allenata da Mangiarratti si è inf...

eSports alle Olimpiadi? Secco no da parte della FederCalcio tedesca : Gli eSports stanno acquisendo sempre più notorietà, e sempre più sportivi elettronici si stanno avvicinando a questo mondo, evidentemente attratti dalla possibilità di partecipare a un settore professionistico che regala emozioni e attrae mese dopo mese sempre più tifosi e investitori. Ma gli eSports finiranno mai alle Olimpiadi? Potranno mai essere accreditati come una disciplina in grado di poter vantare un ruolo di rilievo all’interno ...

Pescara Calcio il dopo Zeman riparte con Epifani "Sarò solo un traghettatore" : Pescara - "Sarei un bugiardo se dicessi che non sono emozionato. Mi sento pescarese, ho questa maglia attaccata sulla pelle. Ho lavorato con Zeman in estate, poi non ho più seguito dall'interno. Ho visto solo da fuori perché ho visto partite e allenamenti. Vedo qualche giocatore in ruoli diversi rispetto a quanto fatto fino a oggi, ma non vi dico chi. Se sono un traghettatore? Io penso solo alla prossima partita. A fine anno ...