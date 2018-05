Calcio | Coppa Italia 2018 | Juventus-Milan 4-0 Benatia e Douglas Costa spingono la

Diritti tv - Mediaset perde anche l’asta per la Coppa Italia : senza Serie A - si chiuderà l’epoca del Calcio sui canali del Biscione : La fine di un’era, iniziata con la Copa de Oro 1980. È questo il rischio che Mediaset corre dopo aver perso l’asta per trasmettere i match di Coppa Italia del prossimo triennio, acquistati dalla Rai. Con le conseguenti preoccupazioni della redazione sportiva di Premium, 41 giornalisti a contratto più i collaboratori, che senza calcio da trasmettere non avrà senso di esistere. Quasi quarant’anni di calcio in tv, spesso in ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : verso Juventus-Milan. Quinto confronto in finale - i precedenti : Domani, mercoledì 9 maggio, alle ore 21.00, andrà in scena all’Olimpico di Roma la finale di Coppa Italia: proprio come due anni fa a contendersi la Coppa nazionale saranno Juventus e Milan. Allora fu un gol di Morata al minuto 110 a sancire la vittoria ai supplementari dei bianconeri, guidati già all’epoca da Massimiliano Allegri. La Juventus, che formalmente giocherà in casa, è giunta all’atto conclusivo eliminando, nell’ordine, il Genoa per ...

Juventus-Milan - finale Coppa Italia : formazioni - Calciomercato - tv : Dalle probabili formazioni agli intrecci di calciomercato tra la Juve ed il Milan, passando per la guida tv e streaming per assistere al match, ecco lo speciale di calciomercato.it dedicato alla ...

Juventus-Milan - non solo la Coppa Italia : blitz anche di Calciomercato - si pensa ad una maxi-operazione - ecco i calciatori che possono cambiare maglia : Si avvicina sempre di più la gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan, finale che preannuncia grande spettacolo tra due squadre che non stanno attraversando un momento entusiasmante dal punto di vista della prestazione, il fattore psicologico è comunque a favore della squadra di Allegri che ha virtualmente conquistato lo scudetto ma gli uomini di Gattuso possono salvare la stagione alzando un trofeo. Quella di domani sarà anche ...

Calcio - diritti tv Coppa Italia e Supercoppa (2018/2021) restano alla Rai : La Coppa Italia di Calcio continuerà ad essere trasmessa dalla Rai anche nel prossimo triennio (2018/2021). Infatti, stando alle indiscrezioni proveniente dall'assemblea di Lega tenutasi oggi a Roma, la rete pubblica si è aggiudicata i diritti tv della Tim Cup per 35,5 milioni di euro a stagione, battendo l'offerta di Mediaset, fermatasi a 30 milioni di euro (base d'asta).Per il Biscione si tratta di una vera e propria beffa, considerando ...

Coppa Italia alla Rai almeno fino al 2021. Beffata Mediaset - che resta senza Calcio in chiaro : Coppa Italia La Coppa Italia sarà un’esclusiva Rai anche per le prossime tre stagioni. La tv di Stato si è infatti assicurata i diritti tv della Coppa nazionale almeno fino al 2021, beffando Mediaset che si era prepotentemente inserita nella partita. La Rai si sarebbe assicurata i diritti tv – che comprendono anche quelli radiofonici e la finale di SuperCoppa Italiana – offrendo il 60% in più rispetto al triennio 2015/2018, ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : è Kaos al PalaBigi! Luparense sconfitta 5-1 - Reggio Emilia in trionfo : Kaos Reggio Emilia in trionfo al PalaBigi nella prima edizione della Coppa della Divisione 2017-2018. Gli Emiliani hanno conquistato il trofeo superando 5-1 la Luparense davanti al proprio pubblico al termine di un match sofferto in avvio e dominato nella seconda parte, con Kakà assoluto protagonista. I Lupi sono scesi in campo con il quintetto composto da Miarelli, Tobe, Honorio, Rafinha e Taborda, mentre sul fronte opposto il Kaos si è ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : Luparense e Kaos Reggio Emilia in finale! Eliminate Maritime Augusta e Pesaro : La finale della Coppa della Divisione 2017-2018 sarà Luparense-Kaos Reggio Emilia. Le due squadre si contenderanno stasera un trofeo che, alla sua prima edizione, coinvolge tutte le squadre delle varie categorie del Calcio a 5 in un unico torneo con gare ad eliminazione diretta. I padroni di casa del Kaos Reggio Emilia dominano al PalaBigi contro l’Italservice Pesaro, proiettato già ai playoff e apparso decisamente scarico nella ...

Serie A - Calcio a 5. L'Italservice vola alle Final Four di Coppa di Divisione : Pesaro, 20 aprile 2018 - Un' Italservice gagliarda conquista le Final Four di Coppa Divisone contro un Real Rieti duro a morire. Un primo tempo dominato , 2-0, . Nella ripresa arriva la reazione degli ...

Roma VIII Calcio (I cat.) : Niente finale di Coppa Lazio : Roma – Costa carissima alla Prima categoria della Roma VIII la prima sconfitta interna stagionale. Il Giardinetti Garbatella si impone per 2-1 nella semifinale di ritorno e conquista il “pass” per l’ultimo atto della Coppa Lazio di categoria. Non è bastato il gol di Riccardi nel corso della prima frazione. Gli ospiti hanno chiuso già in vantaggio per 2-1 e a nulla sono valsi gli assalti tentati in un secondo tempo comunque ...

Calcio a 5 - Coppa della Divisione 2018 : la Luparense batte l’Acqua&Sapone e passa il turno! Anche Kaos Reggio Emilia e Maritime Augusta nella Final Four : La Luparense supera l’Acqua&Sapone Unigross espugnando Chieti nei quarti di Finale della Coppa della Divisione 2017-2018 e lancia un segnale Anche alle avversarie in campionato in vista dei playoff scudetto. I campioni d’Italia in carica si guadagnano l’accesso alla Final Four della competizione che per la prima volta apre le porte a tutte le categorie del Calcio a 5 in un unico torneo. A fare la differenza contro ...

Calcio - Mondiali 2030 : Argentina - Uruguay e Paraguay si candidano per ospitare la Coppa del Centenario! : Argentina, Uruguay e Paraguay hanno ufficialmente presentato la loro candidatura per organizzare in maniera congiunta i Mondiali 2030 di Calcio. Quella sarà l’edizione del centenario: a un secolo di distanza dalla prima edizione della rassegna iridata disputata in Uruguay si spera di tornare in Sudamerica proprio per celebrare al meglio l’evento. Si tratta sicuramente di un’ipotesi suggestiva che sulla carta dovrebbe sfidare ...

Dopo Cina - Giappone - Stati Uniti e Messico - anche la nazionale di Calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 : Il giornale brasiliano Globo Esporte ha scritto che fra le nazionali di calcio invitate a partecipare alla prossima Coppa America, il torneo continentale sudAmericano, ci sarà anche il Qatar. La notizia è stata confermata da Ivan Bravo, direttore dell’accademia calcistica The post Dopo Cina, Giappone, Stati Uniti e Messico, anche la nazionale di calcio del Qatar è stata invitata alla Coppa America 2019 appeared first on Il Post.

Calcio a 5 - i migliori italiani della Coppa Italia 2018 : Stefano Mammarella eroico - Fabricio Calderolli bomber di razza : L’Acqua&Sapone Unigross ha vinto la Coppa Italia 2018 al termine di una splendida finale contro la Luparense e a fare la differenza sono stati soprattutto i numerosi Italiani che militano tra le fila degli abruzzesi. Al PalaFiera di Pesaro ad esaltarsi è stato soprattutto Stefano Mammarella, formidabile portiere della squadra allenata da Tino Perez e della Nazionale Italiana, ma la rete decisiva reca la firma di Fabricio Calderolli, ...