Cagliari in ritiro per corsa salvezza

Cagliari blinda Lopez - squadra in ritiro : Cagliari, 2 MAG - Sconcertati dalla prestazione con la Samp. Poi diverse ore di riflessione per decidere che cosa fare: valutate, in un confronto a due col presidente Tommaso Giulini, tutte le ...

Cagliari - da domani squadra in ritiro per match con Bologna : Dopo il ko con l’Inter di ieri sera a San Siro, il Cagliari ha ripreso subito gli allenamenti per iniziare a preparare la gara contro il Bologna, in programma domenica 22 aprile alla Sardegna Arena alle ore 12.30. Questa mattina la squadra rossoblù si è allenata al centro sportivo ‘Novarello’. domani pomeriggio la squadra di Lopez si ritroverà al centro sportivo di Assemini per una nuova seduta di allenamento, al termine della ...

Crisi Cagliari - scatta la contestazione dei tifosi. Via il ds Rossi - squadra in ritiro : Cagliari, dopo la terza sconfitta consecutiva arriva anche la dura contestazione dei tifosi. La difficile situazione in classifica, con la zona retrocessione ormai a 2 punti, ha spinto due gruppi di ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Andiamo in ritiro : tutti d'accordo» : VERONA - Il Cagliari perde una gara importantissima contro il Verona di Pecchia . Lopez ha commentato il risultato e ha annunciato il ritiro: 'C'era tanto in gioco, difficile vedere del bel calcio in ...

Lopez - Cagliari in ritiro 'pasquale' : ANSA, - Cagliari, 31 MAR - Cagliari in ritiro "pasquale" dopo l'allenamento di domani. È la mossa scelta in casa rossoblù per ritrovare la concentrazione, dopo la batosta di oggi col Torino, in vista ...

Cagliari : dopo il ritiro della maglia numero 13 di Astori - a Romagna il 56 : Il Cagliari Calcio ha comunicato che “a seguito del ritiro della maglia numero 13”, che era stata di Davide Astori “il calciatore Filippo Romagna indosserà la 56 sino al termine della stagione”. La società sarda, come la Fiorentina, ha deciso di ritirare il 13 in memoria dell’ex difensore rossoblu’ deceduto domenica scorsa. (AdnKronos) L'articolo Cagliari: dopo il ritiro della maglia numero 13 di Astori, a ...

Cagliari - il numero scelto da Romagna dopo il ritiro della maglia numero 13 : La morte del difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti ma in particolar modo il club viola ed il Cagliari, le due società hanno deciso di ritirare la maglia numero 13. Nel frattempo è arrivata una comunicazione anche dal club sardo, scelto il nuovo numero da Romagna: “il Cagliari Calcio comunica che a seguito del ritiro della maglia numero 13, il calciatore Filippo Romagna indosserà la 56 sino al termine della ...