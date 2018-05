Cagliari | Diego Lopez può contare su un’arma in più per la corsa salvezza

La Roma non si ferma più - blitz contro il Cagliari firmato Under e Champions ipotecata : brivido retrocessione per Diego Lopez [FOTO] : 1/23 Luciano Rossi AS Roma ...

Cagliari - il dg Passetti : 'Diego Lopez per uscire da questa situazione' : Mario Passetti, dg del Cagliari, ha parlato a Premium Sport a pochi minuti dalla delicata partita contro la Roma: 'Bisogna avere umiltà ma anche la voglia di fare la partita. C'è delusione, senz'altro, ma non rassegnazione. Sta a noi dimostrare che ce la ...

Panchina Cagliari - la decisione a sorpresa su Diego Lopez : gli aggiornamenti : Panchina Cagliari – Momento molto difficile in casa Cagliari, la squadra di Diego Lopez reduce dalla brutta sconfitta nella gara di campionato contro la Sampdoria, adesso altra partita difficile contro la lanciatissima Roma. Nelle ultime ore situazione caldissima per quanto riguarda l’allenatore Diego Lopez, l’esonero sembrava ad un passo ma negli ultimi minuti è arrivato il dietrofront da parte del club, la decisione è stata ...

Cagliari - presa la decisione su Diego Lopez : Il Cagliari continua con Diego Lopez . Come riporta Sky Sport , la società ha ribadito la sua fiducia al proprio tecnico a 3 gare dal termine con 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Panchina Cagliari - Diego Lopez verso l’esonero ma c’è un problema… : Panchina Cagliari – “Lopez con noi qualunque cosa accada”, aveva detto il presidente Tommaso Giulini dopo Cagliari-Udinese ma dopo la sconfitta contro la Sampdoria la situazione sembra essere cambiata. Secondo l’Ansa in queste ore la dirigenza avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di sostituire Lopez a tre giornate dal termine, l’intenzione è dare una scossa all’ambiente. Tre le soluzioni al ...

Serie A Cagliari - Diego Lopez : «Troppo brutti per essere veri» : GENOVA - Diego Lopez non si nasconde dopo la pesante sconfitta del Cagliari contro la Sampdoria : 'Abbiamo fatto un brutto primo tempo. Diventa difficile dare una spiegazione ad una prestazione così ...

Panchina Cagliari - Diego Lopez a rischio esonero : la situazione : Panchina Cagliari – situazione delicatissima in casa Cagliari, la squadra di Diego Lopez è reduce dalla pesante sconfitta contro la Sampdoria, oltre al risultato a preoccupare è stata la prestazione. Sono sono ore di piena riflessione per la dirigenza del Cagliari, che valuta l’esonero di Diego Lopez, come riporta l’Ansa il tecnico è rimasto a lungo negli spogliatoi, confronto con il ds Carli e con il vicepresidente Filucchi, ...

Cagliari - Diego Lopez : 'C'è il Var - perché l'arbitro non ha controllato?' : Dopo lo 0-0 tra il suo Cagliari e il Bologna, Diego Lopez ha parlato a Sky Sport : ' Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare , concedendo al massimo 2 o 3 ripartenze al Bologna. Per il resto abbiamo fatto una prestazione importante, creando un'occasione con Pavoletti e un'...

Pagelle/ Inter Cagliari (4-0) : Fantacalcio - i voti della partita. Spalletti VS Diego Lopez (Serie A) : Le Pagelle di Inter Cagliari (4-0): Fantacalcio, i voti della partita. I migliori e i peggiori scesi in campo a San Siro nella 33^ giornata della Serie A(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 08:58:00 GMT)

Cagliari - le attenuanti per Diego Lopez : Barella e Cigarini assenze pesantissime : Il Cagliari ha dovuto fare con una brutta sconfitta nel primo match valido per la 33^ giornata del campionato di Serie A, continua la corsa per la salvezza per la squadra di Diego Lopez, in questo senso decisive le prossime giornate. La partita contro l’Inter non è stata mai in dubbio, dominio della squadra di Spalletti ma il tecnico Diego Lopez ha diverse attenuanti, in particolar modo le assenze: Barella e Cigarini sono infatti due ...

Cagliari-Udinese 2-1 - delirio nel finale per Diego Lopez : bianconeri in crisi clamorosa [FOTO] : 1/15 LaPresse ...

Panchina Cagliari - Diego Lopez sulla graticola : ecco l’eventuale sostituto : Panchina Cagliari – Situazione sempre più delicata per il Cagliari, altra sconfitta per la squadra di Diego Lopez nello scontro salvezza contro il Verona, la classifica adesso preoccupa, i punti di vantaggio sulla zona rossa sono solo due. La posizione di Diego Lopez è sempre più in bilico, il tecnico è sulla graticola, sono infatti in corso valutazioni da parte della dirigenza e la decisione verrà presa entro le prossime ore. In caso di ...

Panchina Cagliari e Udinese : Diego Lopez e Oddo rischiano : la situazione : Panchina Cagliari e Udinese, si sono conclusi i recuperi della giornata del campionato di Serie A. Udinese sempre più in crisi e Oddo sulla graticola, in gol Veretout sul calcio di rigore mentre nella ripresa Simeone chiude definitivamente i conti. Medeiros regala tre punti al Genoa di Ballardini contro il Cagliari, apre Lapadula, pareggio di Barella, poi la rete del successo al 90'. Situazioni difficili per Cagliari ed Udinese, soprattutto per ...

Panchina Cagliari - Diego Lopez a rischio : ecco l’eventuale sostituto : Panchina Cagliari – Brutta prestazione del Cagliari contro il Torino, pesantissima sconfitta per 0-4 davanti al pubblico amico, situazione di classifica non tranquilla e Panchina del tecnico Diego Lopez a rischio, nelle ultime ore è stato avvistato infatti l’ex allenatore Massimo Rastelli. Il tecnico ex Avellino avrebbe incontro il presidente Tommaso Giulini, cena tra i due ed ipotesi ribaltone in Panchina che è viva. Difficile ...