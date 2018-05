Cagliari - bidella suicida - folla commossa ai funerali : 'Accuse assurde - è sempre stata corretta' : Un caloroso e sentito abbraccio a quella donna che per anni ha lavorato nella scuola dell'infanzia di Sestu, alle porte di Cagliari. Una chiesa stracolma, la parrocchia di San Giorgio, per tributare l'...

Bidella di Cagliari si suicida - dopo le accuse di pedofilia e lascia un biglietto : "Sono innocente" : Non ha retto ad un'accusa così infamante, arrivata al termine di 40 anni di carriera di lavoro tra i bambini delle scuole materne di un centro del Cagliaritano.Una Bidella di 64 anni, da due in pensione, come riporta oggi il quotidiano L'Unione Sarda, si è tolta la vita nella sua abitazione dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini che la Procura di Cagliari aveva aperto due anni fa.dopo la denuncia per abusi ...

