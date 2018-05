Buffon | l' ultima è davanti al proprio erede

L'ultima finale - 19 anni dopo - Buffon al passo d'addio : "Con orgoglio e dignità" : Era un altro calcio, un altro mondo: allenavano Mazzone, Fascetti e Materazzi, il bomber di Serie A era Marcio Amoroso. Da allora, mille emozioni ma non più questa, appena 14 presenze sparpagliate in ...

Buffon l’insensibile adesso volta le spalle alla Juventus e Totti resta l’ultima bandiera : Nelle ultime ore alcune voci di mercato hanno ‘sconvolto’ i tifosi della Juventus, il portiere Buffon potrebbe continuare a giocare ma non nel club bianconero. L’ex compagno Tevez ha intenzione di provare il ‘colpaccio’ e portare il portiere bianconero al Boca Juniors, la trattativa non è impossibile. La decisione più giusta sembrava quella del ritiro al termine della stagione ed anche quella più rispettosa nei ...

Milan - Gattuso : "Non giudico Buffon - sono l'ultima persona che può parlare di altri" : Il tecnico alla vigilia del match con il Napoli: "La squadra sta bene e non è vero che siamo stanchi. Sarri? Un maestro da cui imparare, ha portato qualcosa di nuovo"

Juventus - Buffon chiude il 20 maggio : l'ultima contro il Verona : Leggi l'articolo completo sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Buffon contro l'arbitro: "Un animale senza cuore"

Real Madrid-Juventus - Buffon : 'Tentiamo l'impossibile. Mia ultima in Champions? Possibilità non mi deprime' : I cinque migliori al portieri al mondo? Lasciando stare l'Italia, perché se no arriveremmo a dieci, nel palacoscenico europeo direi Oblak, Navas, ter Stegen che sta facendo una grandissima stagione, ...

Buffon : “da bimbo avrei firmato per giocare ultima in Champions al Bernabeu” : “Domani ultima in Champions? E’ una possibilità ma non è una cosa che mi deprime o mi suscita pensieri negativi”. Così il portiere della Juventus Gigi Buffon sulla possibilità che domani contro il Real Madrid al ‘Bernabeu’ giochi la sua ultima partita in Champions League. I bianconeri devono recuperare tre gol ai ‘blancos’ nei quarti di finale. “Se dovesse essere così da bimbo avrei firmato per ...

Juve - Buffon : 'Da bimbo avrei firmato per giocare al Bernabeu l'ultima in Champions' : 'Domani ultima in Champions? È una possibilità ma non è una cosa che mi deprime o mi suscita pensieri negativi'. Così il portiere della Juventus Gigi Buffon sulla possibilità che domani contro il Real ...

Real Madrid-Juventus - Allegri : “Abbiamo poche possibilità - ma può succedere di tutto”. Buffon : “La mia ultima in Champions? Può darsi - ma…” : Real Madrid-Juventus, Allegri- Vigilia da big match. Massimiliano Allegri e Gigi Buffon sono intervenuti in conferenza stampa presentato il match di domani. Il primo a parlare è stato il capitano bianconero, il quale potrebbe essere di fronte alla sua ultima partita in Champions League. Buffon: “LA MIA ultima IN Champions? NON MI DEPRIME…” Gigi Buffon […] L'articolo Real Madrid-Juventus, Allegri: “Abbiamo poche ...

Real Madrid-Juventus - Buffon LIVE : 'La mia ultima gara in Champions? Non mi deprime' : Una missione quasi impossibile, ma nel calcio nulla è mai scontato. Dopo il pesantissimo 3-0 interno subito all'Allianz Stadium nella gara di andata dei quarti di finale di Champions League, la ...

Juventus - Buffon prepara l'ultima al Bernabeu : sarà ovazione e record? : ... la grinta e le prestazioni da eterno fanciullo - verso celebre di Pascoli - lo hanno consacrato metaforicamente nella Hall of Fame del cuore dei sostenitori di tutto il mondo . Compresi quelli ...

Gigi Buffon : “Polemiche sul mio ritorno? Siamo uno strano Paese. La mia ultima partita? Una serata felice” : Gigi Buffon torna in azzurro dopo le lacrime versate nella triste notte di San Siro, quella della mancata qualificazione ai Mondiali. Ci sarà ancora lui tra i pali nell’amichevole di domani contro l’Argentina. Oggi il nostro capitano si è presentato in conferenza stampa e si è subito difeso contro le polemiche sul suo ritorno: “Siamo uno strato Paese, far sorgere una polemica simile sulla mia persona dopo che sono 25 anni che ...