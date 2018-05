Bufera prosciutto di Parma e San Daniele | per anni acquistato quello ' falso'

Blastingnews

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Sequestrati più di 300 mila cosciotti dicrudo e 140 allevamenti sono finiti sotto indagine dalla Procura di Torino. Ben 220 mila dei prodotti in questione sono stati rivenduti ai marchi Sane di. Il valore di questo giro ammonta ad un totale di 90 milioni di euro. Ovviamente si tratta di una truffa bella e buona ai ddel cliente che crede di acquistare undi un certo tipo ma in realta' non è così. I dettagli della vicenda Lo vicenda ha suscitato molto clamore tra tutti consumatori VIDEO che perhanno richiesto eai banconi dei supermercati i prosciutti a marca Sano disenza però sapere che in realta' questi non erano gli originali. A svolgere la denuncia che ha poi dato il via all'inchiesta, è stato il Fatto Alimentare. Ilcrudo in questione apparteneva a maiali nati con il seme di Duroc ...