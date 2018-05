Btp | spread su Bund 10 anni balza dopo riavvio confronto M5S-Lega

Btp recuperano terreno su Bund dopo forti realizzi ieri - spread... : Approfitta dell'assenza di cattive notizie -- come peraltro di novità -- sul fronte della politica interna il secondario italiano per recuperare buona parte del terreno perso ieri, seduta che ha visto il differenziale su Germania in ampiamento di una decina di centesimi.

Spread Btp/Bund chiude a 130 punti base : ROMA, 8 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 130 punti base, in rialzo dai 123 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è salito all'1,85% , dall'1,75% di ieri, , ...

Btp chiudono in netto calo - pesa situazione politica - spread fino a... : ... il secondario italiano sottoperforma decisamente gli altri Paesi del blocco in una seduta in cui gli operatori sembrano aver preso coscienza dell'impasse in cui versa la politica italiana dopo le ...

ROMA, 8 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 130 punti base, in rialzo dai 123 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è salito all'1,85% , dall'1,75% di ieri

Btp sotto pressione per ipotesi voto anticipato a luglio. Lo spread va oltre 130 punti : È l'ipotesi di un voto ravvicinato, già a luglio quando gran parte degli investitori si aspettava più tempo, a mettere sotto pressione i titoli di Stato italiani, il cui spread ha superato i 130 punti ...

ROMA, 8 MAG - Il Tasso del Btp decennale sale di 10 centesimi a 135, con lo spread oltre quota 130 punti base. Sui mercati si parla di tensioni a causa dello stallo politico

Borsa Milano estende calo - aumenta spread Btp tra realizzi e timori... : Piazza Affari estende ilribasso di inizio giornata e si allarga lo spread tra debitoitaliano e tedesco, con i trader che sottolineano da un lato lacrescente preoccupazione per la situazione politica e dall'altroricordano l'andamento particolarmente positivo del mercatoitaliano da inizio anno che rende fisiologica una correzione.

ROMA, 7 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 124 punti , come venerdì chiusura di giornata, . Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,78%.

ROMA, 4 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 119,7 punti , 120 ieri sera in chiusura di giornata, . Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,72%.

ROMA, 2 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund chiude stabile a 120 punti base, con un rendimento del decennale italiano all'1,78%.

ROMA, 2 MAG - Lo Spread tra Btp e Bund apre stabile a 120 punti con un rendimento all'1,77%.