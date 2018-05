Boss mafioso latitante arrestato dalla Polizia stradale a Cassino

In provincia di Trapani sono state arrestate 22 persone ritenute legate al Boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro : Nella notte tra mercoledì e giovedì, carabinieri, polizia e Direzione investigativa antimafia hanno avviato una serie di fermi su indicazione della Direzione distrettuale antimafia di Palermo nei confronti di 22 persone, presunte affiliate alle famiglie mafiose di Partanna, Campobello di The post In provincia di Trapani sono state arrestate 22 persone ritenute legate al boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro appeared first on Il Post.

L'ex capo dell'Fbi contro Trump : 'Sembra un Boss mafioso' Video : Dopo i retroscena, i segreti e le confidenze svelate in Fuoco e furia di Michael Wolff, arriva un nuovo libro sul presidente degli Stati Uniti [Video]. Un'opera in cui Trump viene definito come un individuo immorale, prepotente e non legato in alcun modo alla verita'. Il lavoro in questione di chiama A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership ed è opera di James Comey, ex capo dell'Fbi cacciato da Trump nel 2017 per non aver accettato di ...

L'ex capo dell'Fbi contro Trump : 'Sembra un Boss mafioso' : Dopo i retroscena, i segreti e le confidenze svelate in "Fuoco e furia" di Michael Wolff, arriva un nuovo libro sul presidente degli Stati Uniti. Un'opera in cui Trump viene definito come un individuo immorale, prepotente e non legato in alcun modo alla verità. Il lavoro in questione di chiama "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership" ed è opera di James Comey, ex capo dell'Fbi (cacciato da Trump nel 2017) per non aver accettato di piegarsi ...

EX FBI COMEY : “TRUMP COME UN Boss MAFIOSO”/ “È bugiardo e vive in una realtà alternativa” : COMEY contro Trump: “Un BOSS MAFIOSO”. Ex capo Fbi all'attacco del presidente americano: “Immorale e prepotente, era ossessionato da un dossier...”. Le ultime notizie sulle sue rivelazioni(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:31:00 GMT)