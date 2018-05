Borsa | Milano chiude in rialzo | +0 | 51%

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 51% - Bper a +8 - 26% (9 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta ancora l'incertezza politica ITALIANA. Non mancherà uno sguardo al prezzo del petrolio. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:39:00 GMT)

Borsa : bene Europa - Milano sale dell'1% : ANSA, - Milano, 9 MAG - Dopo la frenata di ieri sul rischio di ritorno al voto per lo stallo nella formazione del governo, Piazza Affari è in crescita dell'1% a 24.390 punti, spinta soprattutto dal ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda al petrolio e al Quirinale (9 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta ancora l'incertezza politica ITALIANA. Non mancherà uno sguardo al prezzo del petrolio.

Borsa - stallo politico affossa Milano : L'ipotesi di nuove elezioni in Italia affossa la Borsa di Milano. Dopo due mesi di stallo politico, e di relativa tranquillità sui mercati, i timori per una nuova prolungata fase di incertezza hanno ...

Borsa : Milano chiude a -1 - 64% : ANSA, - Milano, 8 MAG - Lo stallo nella formazione del Governo e l'ipotesi del ritorno al voto in tempi stretti mette sotto pressione la Borsa di Milano che chiude in forte calo. Il Ftse Mib lascia ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 64% - Unicredit a -3 - 17% (8 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI affronta l'incertezza politica ITALIANA. Non mancano dati macroeconomici in agenda.

Borsa Milano estende calo - aumenta spread Btp tra realizzi e timori... : Piazza Affari estende ilribasso di inizio giornata e si allarga lo spread tra debitoitaliano e tedesco, con i trader che sottolineano da un lato lacrescente preoccupazione per la situazione politica e dall'altroricordano l'andamento particolarmente positivo del mercatoitaliano da inizio anno che rende fisiologica una correzione.

Borsa : Milano -2% - stallo governo e prese beneficio : Non si arresta la discesa di Piazza Affari che cede il 2%, fra le prese di profitto dopo i massimi toccati nei giorni scorsi e lo stallo sulla formazione del governo, con l'ipotesi di ritorno al voto. ...

