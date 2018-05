Bonucci tra il passato e la voglia di festa

Bonucci sulla differenza tra Milan e Juve : 'Qui mi hanno dato valori importanti' : "Ho avuto la fortuna di giocare 7 anni per la Juventus e ho imparato la mentalità nel non mollare mai: il mondo Milan mi ha dato valori importanti già dal primo giorno in cui sono entrato nel museo. ...

Serie A - Gattuso : "Non mi sono piaciute le parole di Bonucci. Rinnovo? Non è tra le priorità" : "La priorità è il Milan, non il contratto di Rino Gattuso. Io mi sento grosse responsabilità addosso: io sono capo ultras, allenatore, presidente. Penso solo al Milan". Così Gennaro Gattuso ha parlato ...

Juventus - Allegri/ Bonucci : "Avrebbe segnato uno tra Chiellini e Barzagli sicuramente..." : Juventus, parla Allegri: "Con il Milan partita seria, vittoria importante ma campionato ancora lungo”. Le parole del Conte Max dopo il bel successo dei bianconeri contro il Diavolo(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 14:56:00 GMT)

Milan - Gattuso/ "La gara contro la Juventus? Ho visto Bonucci concentrato" : Milan, parla Gattuso: “La Juventus è più forte ma non possiamo sbagliare, mea-culpa Conti, ad Allegri ho chiesto scusa”. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico rossonero(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 22:52:00 GMT)

Barzagli : “strano vedere Bonucci con altra maglia” : “Credo che per lui sarà molto emozionante e chiaramente anche per noi vederlo in un’altra squadra farà una certa impressione però una volta salutati sul campo ognuno darà battaglia”. Così il difensore della Juventus Andrea Barzagli sul ritorno da avversario all’Allianz Stadium di Leonardo Bonucci in occasione di Juventus-Milan di sabato sera. “Per Leo sarà una partita speciale, perché torna all’Allianz Stadium ...

Barzagli : “strano vedere Bonucci con altra maglia” : “Credo che per lui sarà molto emozionante e chiaramente anche per noi vederlo in un’altra squadra farà una certa impressione però una volta salutati sul campo ognuno darà battaglia”. Così il difensore della Juventus Andrea Barzagli sul ritorno da avversario all’Allianz Stadium di Leonardo Bonucci in occasione di Juventus-Milan di sabato sera. “Per Leo sarà una partita speciale, perché torna all’Allianz Stadium ...

Nazionale - Di Biagio : 'Partiamo dalle cose buone - strada giusta'. Bonucci : 'Donnarumma stia sereno' : ... accumulando esperienza diventerà tra i migliori al mondo. Pellegrini? Mi ha fatto sorridere quando ha detto che è stufo di vedere gli altri vincere. Ci vuole questa voglia. L'Italia è in un periodo ...

Le lacrime di Bonucci dimostrano il vuoto che Astori lascia nel calcio e non solo : Leonardo Bonucci non è riuscito a trattenere la commozione per l'improvvisa scomparsa di Davide Astori. Al termine di Milan-Arsenal, sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League, ai ...

Le lacrime di Bonucci dimostrano il vuoto che Astori lascia nel mondo dello sport e non solo : Leonardo Bonucci non è riuscito a trattenere la commozione per l'improvvisa scomparsa di Davide Astori. Al termine di Milan-Arsenal, sfida valida per gli ottavi di finale di Europa League, ai microfoni di Sky sport il difensore rossonero si è commosso durante l'intervista: "Mi dispiace non essere andato a salutare Astori, ma lo porterò sempre con me", ha detto Bonucci visibilmente provato. "Era un numero uno, la sua ...