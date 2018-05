Bomba d' acqua su Roma

Maltempo - Bomba d’acqua nel Milanese : interventi in corso : Una bomba d’acqua ha colpito Legnano, grosso comune del Milanese. La perturbazione che sta interessando tutta l’area del capoluogo ha provocato i danni maggiori nel comune della provincia attivando l’intervento dei vigili del fuoco. Gia’ da oggi pomeriggio con diversi mezzi i pompieri stanno operando per prosciugare soprattutto cantine e zone seminterrate allagate, oltre che in alcune strade che risultano impraticabili. ...

Maltempo Pisa - Bomba d’acqua a Volterra : danni all’agricoltura : danni alle coltivazioni di cereali, al settore agrituristico e zootecnico. A causa dello spavento un gregge si è perso nei pascoli. Situazione critica anche per l’agricoltura del Volterrano e dall’Alta Val d’Era, in provincia di Pisa, dove nel pomeriggio di ieri una bomba d’acqua, accompagnata da grandine, ha colpito duro ed improvvisamente. In azione già da ieri pomeriggio Coldiretti con un primo sopralluogo ed una prima ...

Bomba D'ACQUA NEL PISANO : SALVATI DUE ANZIANI/ Video - maltempo : famiglia sfollata a Siena : BOMBA D'ACQUA nel PISANO: SALVATI due ANZIANI. Un violento nubifragio si è abbattuto su Volterra, disagi anche in altre zone: nel Chianti è esondato l'Ema(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:12:00 GMT)

Maltempo - in arrivo piogge e temporali : a Roma alberi caduti e treni rallentati - Bomba d'acqua a Volterra : Ondata di Maltempo su tutta l'Italia. Una nuova perturbazione porterà nelle prossime ore forti piogge e temporali sulle regioni settentrionali e su buona parte del centro sud. Sulla base delle ...

Maltempo - Bomba d’acqua nel Pisano : salvati due anziani : Forte Maltempo in Toscana, dove un’autentica bomba d’acqua ha investito due ore fa la zona di Molino d’era, nel Pisano, nei pressi di Volterra, in Alta Val di Cecina, e sul posto la situazione è diventata in brevissimo tempo particolarmente critica con strade e case allagate. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in salvo due persone anziane che rischiavano di restare intrappolate nelle loro abitazioni invase da circa ...

Bomba d'acqua a Roma Nord : danni alla stazione di Prima Porta Nuova allerta meteo per mercoledì : Bomba d'acqua oggi pomeriggio su Roma Nord. Il maltempo ha provocato danneggiamenti alla stazione di Prima Porta. Intanto c'è una Nuova allerta meteo per mercoledì. Problemi al traffico su tutto il ...

Maltempo Sardegna - nubifragio a Fluminimaggiore : gravi danni - “una vera e propria Bomba d’acqua che non ci aspettavamo” : nubifragio nella notte a Fluminimaggiore (Sud Sardegna): il Rio Mannu ha esondato in più punti ed ha allagato il Paese. Le strade sono invase dal fango. L’Anas ha chiuso la Ss 126 in entrambe le direzioni nel tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias). Allagata la piana di Portisceddu, verso lo sbocco a mare del Rio Mannu. Il Sindaco Nando Pellegrini ha spiegato all’Adnkronos che ha “ordinato la chiusura ...