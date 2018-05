Bob Kennedy - The Dream | le emozioni della figlia Kerry alla mostra aperta a

Le sfide dell’ordine mondiale alla luce delle Profezie di Bob Kennedy : Milano. A Palazzo Marino, in Sala Alessi, lunedì 7 maggio a partire dalle ore 9:30 si terrà il convegno “Le

Cosa insegna la figlia di Bob Kennedy a noi di Cuneo sulla storia recente del mondo : Mercoledì 9 maggio Cuneo diventerà la capitale italiana del 50° della campagna delle primarie per la Presidenza Usa di Bob Kennedy , che si concluse prematuramente con il suo assassino a Los Angeles. ...

Usa : Renzi - grazie a M.L.King e Bob Kennedy mondo oggi è posto migliore : Roma, 4 apr. (AdnKronos) – “50 anni sono niente per chi ama e studia la storia. Eppure il mezzo secolo che ci separa dal 4 aprile 1968, dal giorno in cui Martin Luther King venne ucciso, segna un periodo in cui la politica mondiale ha fatto davvero gli straordinari”. Lo scrive Matteo Renzi su Facebook nel cinquantenario della morte di Martin Luther King. “In mezzo secolo il mondo è cambiato. La Casa Bianca – ...