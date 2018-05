Bmw richiama 312 mila auto in Uk | rischio perdita potenza motore

Bmw - Richiamate 11.700 auto per un problema al software motore : La BMW ha deciso di richiamare 11.700 auto (Serie 5 e 7 prodotte tra il 2012 e il 2017), per la presenza di un software non corretto di gestione del motore: "Nel corso di test interni, il Gruppo BMW ha scoperto che un aggiornamento software correttamente sviluppato è stato erroneamente assegnato a varianti dei modelli non idonee", ha detto la Casa dell'Elica in una nota.Pronti a collaborare. La dichiarazione dei vertici di Monaco ...