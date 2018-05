Biotestamento | padre ' interpreta' volontà della figlia in coma

Biotestamento : padre potrà “interpretare” le volontà della figlia in coma : Il padre ultraottantenne di una donna ricoverata all'ospedale di Modena potrà assumere della malata decisioni sulle cure e sulle condizioni patrimoniali.Continua a leggere

