Bidella di Cagliari si suicida | dopo le accuse di pedofilia e lascia un biglietto

Cagliari - ex Bidella accusata di pedofilia si suicida : “Sono innocente. La gente sa solo giudicare” : “Sono innocente”. Ha lasciato un biglietto proclamando la sua innocenza, poi si è tolta la vita. Una bidella, sotto inchiesta per pedofilia, non ha retto un’accusa così infamante dopo quarant’anni di lavoro tra i bambini delle scuole materne di Sestu, un paese in provincia di Cagliari. Come riporta l’Unione Sarda, la donna, 64 anni, in pensione da due, aveva ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini che ...