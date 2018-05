Bidella accusata di pedofilia si uccide e lascia un biglietto | ' Sono innocente'

Cagliari - Bidella accusata di abusi sessuali si suicida. In un biglietto : “Sono innocente” : La donna aveva 64 anni, era in pensione da due dopo 40 anni di lavoro in una scuola materna nel Cagliaritano. Contro di lei c’era la denuncia dei genitori di una bimba di 4 anni.Continua a leggere

